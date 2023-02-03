Клондайк для ученых: на территории Софии Киевской нашли загадочные подземные ходы (фото)

Во время проведения комплекса реставрационных работ на территории Софии Киевской в подземной части Трапезной церкви были обнаружены подземные ходы.

Об этом рассказал первый заместитель гендиректора национального заповедника "София Киевская" Вадим Кириленко в своем Facebook .

Трапезная церковь Софийского монастыря, которую также называют Теплая София или Малая София, является памятником архитектуры в стиле украинского барокко. Была построена в 1722-1730 годах.

При этом первая известная трапезная Софийского монастыря впервые упоминается в 1682 году - она была деревянной и имела церковь. Эта трапезная сгорела во время пожара на территории монастыря в 1697 году. Однако тогда уцелели подвалы и стены первого этажа, которые были использованы при постройке нового здания.

Сейчас проводятся археологические и реставрационные мероприятия в подвалах Трапезной церкви. Вадим Кириленко отметил, что были совершены очень любопытные открытия, и опубликовал фото проведения работ.

В подвалах Трапезной церкви Софийского монастыря обнаружены подземные ходы (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Так, специалисты и ученые нашли в подвале этой церкви три оголовка подземных ходов, которые прежде никем не были исследованы.

"Поработав в архивах, выяснили, что когда в 19 веке Трапезную церковь достраивали, эти подземные ходы уже тогда были завалены землей, их никто не исследовал, и куда они ведут - неизвестно", - рассказал главный реставратор нацзаповедника "София Киевская", передает ТСН.

При этом Кириленко отметил, что ранее была проведена биолокация территории заповедника и локатор показывает, что один из этих трех ходов ведет в Софийский собор.

Археологи продолжают исследования на территории национального заповедника "София Киевская" (фото: facebook.com / Вадим Кириленко)

Известно, что глубина этого хода в 6 метрах от уровня земли. При этом подземный ход обложен кирпичом и проложен под углом.

"Одно из предположений, подтвержденное биолокацией, расположенной где-то под Софийским собором, на глубине 9 метров, является какая-то виртуальная камера. Что это такое - пока остается загадкой", - говорит он.

Сейчас тут работают археологи, и ученые задались целью раскрыть подземные ходы и полностью их исследовать.

"Работы много - это настоящий Клондайк для ученых, ведь подвал завален бытовым мусором 18 и 19 века. Находим массу интересных материалов, показывающих быт киевлян того времени", - рассказывает Кириленко.

Трапезная церковь Софийского монастыря (фото: uk.wikipedia.org)