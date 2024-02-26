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Спасут от стресса и привлекут удачу. Названы комнатные растения, которые сделают вас счастливыми

Какие растения приносят счастье (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Растения не всегда могут являться элементом декора для дома или квартиры. Вазоны, как считается, могут приносить удачу, успокаивать и даже настраивать на крепкий сон.

Какие растения сделают вас счастливыми, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Gazeta.pl.

Что посадить дома, чтобы настроение всегда было хорошим

Как оказалось, для уютной атмосферы и хронической усталости помогут цитрусовые. Они позволят вам почувствовать себя в отпуске даже зимой.

Лимоны и апельсины не только будут радовать глаз. Душистые растения будут положительно влиять на ваше настроение и не позволят скучать.

Растение для счастья на дому (фото: freepik.com)

Какие комнатные растения успокоят и помогут крепко спать

Если вы мечтаете о сладких снах, поставьте в спальне растения, которые будут очищать и увлажнять воздух. Вариантов несколько: спатифиллум, драцена, папоротник, фикус Бенджамина и дифенбахия.

С ними вы будете просыпаться бодрыми и довольными, ведь эти вазоны сделают атмосферу в спальне спокойной и гармоничной. Но не стоит ставить сразу все варианты, выберите одно-два растения.

Что посадить дома, чтобы не было печали (фото: freepik.com)

Какие растения привлекают удачу

Считается, что счастье в дом притягивают определенные вазоны. Они могут сделать своих владельцев богатыми, успешными и довольными жизнью. Речь идет о денежном дереве, драцене, водяном пахуре и фикусе.

Важно заботиться о растениях и не давать им погибнуть. Не забывайте создать благоприятные условия для вазонов, такие как регулярный полив, освещение и качественная почва.

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