Какие растения нельзя выбрасывать или передаривать, потому что уйдут деньги и семейное счастье

Комнатные растения могут стать настоящими оберегами и талисманами вашего дома, поэтому выбрасывать их, когда они потеряли красивый вид, заболели или отдавать, потому что просто надоели - идея плохая. Говорят, что так можно лишиться своего счастья - как личного, так и финансового.

О каких растениях идет речь - узнайте из материала Styler дальше.

Крассула, или "денежное дерево"

Считается, что растения с округлыми, мягкими листьями приносят удачу и материальное благополучие. Для того чтобы в доме водились деньги, советуют закопать в горшке с крассулой одну монетку или повесить китайские монетки на листья деревьев. Так они будут давать дереву дополнительную силу.

Если денежное дерево подарили вам на день рождения, оно принесет удачу и успех в жизни.

Активный рост считается признаком счастья, а плохой - наоборот. Когда с крассулой все хорошо, или она начала цвести (что редко) - это значит, что у домочадцев все хорошо, деньги приумножаются. А вот засыхание и болезни говорят о быстром разрушении благосостояния хозяев.

Если ваше дерево заболело, не выбрасывайте его. Лучше попробуйте восстановить его, вылечить, или рассадите и вырастите новое.

"Денежное дерево" - символ благосостояния (фото: pixabay)

Спатифиллум, или "женское счастье"

Спатифиллум, который еще называют "женское счастье", цветет только в счастливых домах. И чем обильнее цветение, тем больше гармонии. В этом есть логика, ведь когда в семье мир и порядок, есть время и воодушевление ухаживать за цветами. Там где есть недоразумения и частые ссоры, спатифиллум цветов не дает, увядает и чахнет.

Считается также, что спатифиллум, попав в "сложный дом", может своей энергетикой наладить благоприятный климат.

А еще говорят, что "женское счастье" поможет незамужним девушкам найти вторую половинку, семейным - сохранить гармонию, а бездетным - обзавестись детками.

Спатифиллум привлекает женское счастье (фото: pixabay)

Антуриум, или "мужское счастье"

Это растение называют "мужским счастьем" и рекомендуют выращивать рядом со спатифиллумом. Говорят, что их эффект усиливается. Когда мы говорили о спатифиллуме, то основные поверья были связаны именно с женщинами, магические же свойства антуриума более актуальны для мужчин.

Говорят, что растение способно усиливать в мужчинах силу воли, жесткость характера, храбрость, умение брать на себя ответственность. Также цветок способен нормализовать сексуальные расстройства, усиливать либидо.

Женщинам антуриум поможет встретить любовь. Антуриум наполнит жилище мужской энергетикой, которая вскоре привлечет к женщине того самого "прекрасного принца".

Теперь понятно, почему выбрасывать спатифиллум и антуриум - очень плохая идея.

Прекрасный антуриум символизирует мужскую энергию (pixabay)

Замиокулькас, или "долларовое дерево"

Говорят, что с появлением этого экзотического растения в квартире скоро вас ждет улучшение финансового состояния. Некоторые владельцы долларового дерева советуют закапывать в грунт монетки, желательно иностранную валюту.

Кроме того замиокулькас - символ женского счастья. Если девушка одинока и долго не может выйти замуж или забеременеть, ей обязательно необходимо долларовое дерево в комнате. А чтобы привлечение достойного мужчины с помощью цветка сработало, замиокулькас должен быть подарен вам замужней женщиной, счастливой в браке.

Если вы находитесь в сомнениях и не можете решиться на какое-либо изменение в вашей жизни, а замиокулькас вдруг зацвел (что бывает редко) - это сигнал, что за дело стоит браться.

"Долларовое дерево" привлекает счастье и деньги, так что выбрасывать его не стоит (фото: pixabay)

Фиалка, или сенполия

Фиалка - еще одно мощное растение, которое привлекает в дом успех. Поставить ее нужно в юго-восточном уголке вашего дома, тогда она будет приносить финансовое состояние и процветание и станет настоящим магнитом для денег.

Также считается, что фиалка приносит гармонию в семью. Если держать ее в доме, то домочадцев будут обходить ссоры и споры.

Говорят, что беды, нищета и семейные ссоры обходят дома, где на подоконниках красиво цветут фиалки.

Фиалка привлечет счастье и богатство (фото: pixabay)