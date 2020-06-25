Є важливий нюанс: медик розповів, чи потрібно посилювати карантин в Україні

Карантин в Україні можуть посилити (фото: РБК-Україна)

Карантин в Україні можуть посилити через нестабільну епідеміологічну ситуацію

Посилити карантин в Україні буде правильним рішенням, якщо кількість хворих на коронавірус весь час буде зростати, але є важливий нюанс, вважає засновник Української медичної експертної спільноти Ігор Найда. На його думку, для посилення карантину необхідна велика фінансова подушка для населення.

"У такому випадку потрібно знайти ресурси для того, щоб дати можливість людям вижити", - розповів засновник Української медичної експертної спільноти "Вголосу".

Але, на його думку, незалежно від фінансової ситуації в країні, деякі регіони вимагають посилення карантинних норм.

"Хоча в окремих регіонах посилення карантину таки потрібно. І, наскільки я знаю, влада зараз посилює вимоги щодо дотримання карантину", - додав медик.

Лікар-епідеміолог Оксана Пушкарьова вважає, що карантин також необхідний, проте доцільним вважає спершу локалізувати осередок зараження і вводити нові обмеження локально.

"Якщо є певні осередки інфекції, то там карантин підсилюють, щоб його локалізувати. Це може бути навіть цілий населений пункт. Створюють межі цього вогнища і певні правила поведінки людей, щоб вони далі інфекцію поширювали. І так не тільки з коронавірусом, але і зі всіма інфекційними хворобами", - додала експерт.

Нагадаємо, що раніше у КМДА пояснили, чому пом'якшили карантин попри заяву МОЗ.

Раніше ми писали, що у Сумській області посилили контроль над карантином.

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Автор: Киселева Анна