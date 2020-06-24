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У КМДА пояснили, чому пом'якшили карантин незважаючи на заяву МОЗ

Новини » Суспільство     24.06.2020 - 21:41
У КМДА пояснили, чому пом'якшили карантин незважаючи на заяву МОЗ
Фото: жінка в масці (РБК-Україна)

Київ перетнув лише один з чотирьох показників уряду, які передбачають повернення до жорсткого карантину

Сьогодні в Києві розпочався черговий етап пом'якшення карантину, однак за даними Міністерства охорони здоров'я столиця не входить до переліку тих регіонів, де можливе послаблення заходів. У КМДА пояснили, чому карантин був ослаблений.

Про це в ефірі "Громадського радіо" повідомив радник голови КМДА і секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

За його словами, нові послаблення у вигляді відкриття басейнів, кінотеатрів, театрів і ресторанів не суперечать постанові уряду. Він зазначив, що з 22 червня в Україні діє нова постанова, згідно з якою визначаються критерії для посилення карантину, а не пом'якшення.

"То є за постановою Кабміну фактично відкрито всі", - зазначив Бондаренко.

При цьому він додав, що Київ сьогодні перетнув лише один з чотирьох показників уряду, які передбачають повернення до жорсткого карантину. У середу показник приросту хворих у столиці становить 11,55% при цільовому показнику 10%.

"В Києві повинні посилити карантин тільки, якщо цей показник буде зберігатися мінімум три дні. Тобто сьогодні, завтра і післязавтра, і фактично тільки в суботу, 27 червня, ми можемо говорити про повернення до більш жорстких карантинних заходів", - зазначив радник голови КМДА.

Нагадаємо, сьогодні в Києві послабили карантинні заходи.

Крім того, в країні зафіксований новий антирекорд - 940 випадків коронавірусу.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КМДАКиївМінстерство охорони здоров'я України
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