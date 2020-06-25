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Есть важный нюанс: медик рассказал, нужно ли усиливать карантин в Украине

STYLERЖизнь    25.06.2020 - 07:49
Есть важный нюанс: медик рассказал, нужно ли усиливать карантин в Украине
Карантин в Украине могут усилить (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине могут усилить из-за нестабильной эпидемиологической ситуации

Усиливать карантин в Украине будет правильным решением, если количество больных коронавирус все время расти, но есть важный нюанс, считает основатель Украинской медицинской экспертного сообщества Игорь Найда. По его мнению, для ужесточения карантина необходима большая финансовая подушка для населения.

"В таком случае нужно найти ресурсы для того, чтобы дать возможность людям выжить", - рассказал основатель Украинской медицинской экспертного сообщества "Вголосу".

Но, по его мнению, вне зависимости от финансовой ситуации в стране, некоторые регионы требуют ужесточения карантинных норм.

"Хотя в отдельных регионах усиления карантина таки нужно. И, насколько я знаю, власть сейчас усиливать требования по соблюдению карантина", - добавил медик.

Врач-эпидемиолог Оксана Пушкарева считает, что карантин также необходим, однако целесообразным считает сперва локализовать очаг заражения и вводить новые ужесточения локально.

"Если есть определенные очаги инфекции, то там карантин усиливают, чтобы его локализовать. Это может быть даже целый населенный пункт. Создают пределы этого очага и определенные правила поведения людей, чтобы они дальше инфекцию распространяли. И так не только с коронавируса, но и со всеми инфекционными болезнями", - добавила эксперт.

Напомним, что ранее в КГГА объяснили, почему смягчили карантин несмотря на заявление Минздрава.

Ранее мы писали, что в Сумской области усилили контроль над карантином.

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Автор: Киселева Анна

Теги Новости Украины карантин
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