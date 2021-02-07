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Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку

Новость на русском → США, Неділя 07 лютого 2021 18:08
Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку Медики назвали найбільш корисний напій (Фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Тривалість життя та її наповненість здоров'ям вже давно займає розуми вчених і медиків. Вони проводять різні дослідження і шукають способи, які могли б не просто дати людині здоров'я, але і значно подовжити тривалість її життя.

Американські вчені в недавньому дослідженні виявили, що не тільки їжа допомагає досягти довголіття, але і напої. Вони назвали один з таких напоїв, пише видання Maximum.

Дослідники з США вважають, що чорний чай з лимоном дозволяє залишатися здоровими та сильними надовго, і при цьому цей напій здатний збільшити тривалість життя. І це дуже просто пояснюється – в чаї багато антиоксидантів, а лимон дозволяє організму засвоїти до 80% цих корисних речовин.

Також цей напій багатий на вітамін С, магній, кальцій і біофлавоноїди, які покращують роботу серцево-судинної системи та допомагають їй працювати без збоїв. Чай з лимоном допомагає підтримувати еластичність капілярів. І він бадьорить не менше, ніж кава, але при цьому не викликає залежності або негативний ефект.

Якщо регулярно вживати чай з лимоном, то це допоможе збільшити тривалість життя на кілька років. Додавати в нього цукор або інші підсолоджувачі не варто, через те, що це суттєво знижує ефективність корисних речовин.

Лікарі стверджують, що чай з лимоном не лише підтримує здоров'я серця, але і покращує процес обміну речовин і допомагає позбавитися від зайвої ваги. Варто відзначити, що цей напій покращує здатність організму протистояти запальним процесам.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені пояснили, яка вода натщесерце може бути небезпечна для здоров'я.

А також розповідали про те, що медики дали остаточну відповідь з приводу корисності червоного вина.

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