Найкорисніший напій для здоров'я і довголіття: він є в кожному будинку
Тривалість життя та її наповненість здоров'ям вже давно займає розуми вчених і медиків. Вони проводять різні дослідження і шукають способи, які могли б не просто дати людині здоров'я, але і значно подовжити тривалість її життя.
Американські вчені в недавньому дослідженні виявили, що не тільки їжа допомагає досягти довголіття, але і напої. Вони назвали один з таких напоїв, пише видання Maximum.
Дослідники з США вважають, що чорний чай з лимоном дозволяє залишатися здоровими та сильними надовго, і при цьому цей напій здатний збільшити тривалість життя. І це дуже просто пояснюється – в чаї багато антиоксидантів, а лимон дозволяє організму засвоїти до 80% цих корисних речовин.
Також цей напій багатий на вітамін С, магній, кальцій і біофлавоноїди, які покращують роботу серцево-судинної системи та допомагають їй працювати без збоїв. Чай з лимоном допомагає підтримувати еластичність капілярів. І він бадьорить не менше, ніж кава, але при цьому не викликає залежності або негативний ефект.
Якщо регулярно вживати чай з лимоном, то це допоможе збільшити тривалість життя на кілька років. Додавати в нього цукор або інші підсолоджувачі не варто, через те, що це суттєво знижує ефективність корисних речовин.
Лікарі стверджують, що чай з лимоном не лише підтримує здоров'я серця, але і покращує процес обміну речовин і допомагає позбавитися від зайвої ваги. Варто відзначити, що цей напій покращує здатність організму протистояти запальним процесам.
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