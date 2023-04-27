"Важный момент при мобилизации": адвокат рассказал о предельном возрасте для военной службы в ВСУ

В украинском законодательстве установлен предельный возраст пребывания на военной службе, по достижению которого граждан не могут направить на прохождение медкомиссий и мобилизовывать. Такие граничные возрастные сроки - разные в мирный и военный периоды.
Об этом рассказал адвокат Ростислав Кравец на своем YouTube-канале.
Юрист отметил, что этот вопрос является очень важным, и он "связан не только непосредственно с прохождением военной службы, а с мобилизацией".
Так, он обратил внимание на закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", в статье 22 которого указываются данные об установленном предельном возрасте пребывания на военной службе
"Обращаю внимание, в чем здесь очень важный момент при мобилизации: в случае, если у вас уже истек этот предельный возраст - вас не могут привлекать на военную службу, если вы ее не проходите. Об этом нужно сразу заявить в центрах комплектования", - рассказывает Кравец.
Он также подчеркнул, что граждан, которые уже перешагнули этот предельный возраст пребывания на военной службе, не имеют права принуждать проходить военно-врачебную комиссию относительно признания пригодности к военной службе.
Также адвокат обратил внимание, что законодательство Украины предусматривает предельный возраст пребывания на военной службе с учетом наличия или отсутствия контракта, а также на время действия особого периода.
Превышение этого возраста является основанием для отказа в мобилизации даже во время военного положения, добавляет он.
"То есть вас не имеют права направлять на прохождение военно-врачебную комиссии в случае, если граничный возраст пребывания на военной службе у вас закончился", - сказал Кравец.
Вот какой установлен предельный возраст пребывания на военной службе:
Важно учитывать, что вы можете пойти на военную службу, если вы офицер запаса, старше 45 лет и не заключили контракт - только по собственному желанию.
Что касается предельного возраста в особый период, то:
Видео: адвокат рассказал о граничном возрасте пребывания на военной службе
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