Врач назвала часть тела, которую вы недостаточно моете

Врач поделилась списком частей тела, которые многие люди моют недостаточно тщательно, и показала простой способ проверить, насколько хорошо вы их очищаете.

Какую часть тела люди забывают мыть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok врача Жен Кодла.

Что нужно знать о гигиене

Соблюдение надлежащей гигиены имеет решающее значение не только для нашего психического здоровья и благополучия, но и может существенно повлиять на наше физическое здоровье. Например, пренебрежение мытьем рук может способствовать распространению инфекций и заболеваний. Неадекватное мытье также может сделать вас более восприимчивыми к заболеваниям кожи и грибковым инфекциям.

Семейный врач из США, доктор Джен Кодл, выделила пять частей тела, которыми часто пренебрегают во время наших процедур гигиены.

"Это пять частей тела, которые вы недостаточно моете. Наш номер один, ваш пупок. Именно так, многие люди вообще не моют пупок. Это отвратительно. Пожалуйста, помойте свой живот", - сказала она.

Вторая часть тела, которую забывают мыть - это область за ушами. Врач объяснила, что ее надо мыть непременно.

Третья зона - это область под ногтями, не забывайте о ней! Именно здесь под нашими ногтями скапливается много грязи

"Ногти следует держать короткими, а нижнюю часть следует часто очищать водой с мылом. Из-за своей длины длинные ногти могут удерживать больше грязи и бактерий, чем короткие ногти, таким образом потенциально способствуя распространению инфекции", - сообщила эксперт.

"Номер четыре, наши ноги", - сказала она.

"И номер пять, ваши пальцы ног. Ладно, посмотрите между пальцами ног и убедитесь, что вы их вымыли", - резюмировала врач.