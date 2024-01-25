"Тяжело туда приходить": Алина Михайлова рассказала, что чувствует, когда бывает на могиле погибшего Да Винчи

Что чувствует Алина, когла бывает на могиле Дмитрия

Невеста погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло довольно часто бывает на интервью и рассказывает о военных вопросах. Но вопросы относятся и к личной, той ране, которая еще не зажила - смерть Да Винчи.

Алина уже рассказывала, как она переживает потерю любимого и как живет дальше, но на этот раз Михайлова призналась, что именно она чувствует, когда стоит на Аскольдовой могиле, где похоронена воина.

"Это произошло в конце декабря, мне стало тяжело туда приходить, я даже не могу объяснить почему. Я ухаживаю за могилой, я заказываю цветы, уборку, камешки перебрести, свечи заказать, то есть это какая-то такая рутина и на каком-то моменте этой рутины, я подумала, а для чего я это делаю? Я делаю это для себя или для людей, которые туда приходят? Я это делаю не для себя, ответ у меня есть", - рассказывает Алина.

Боевая медикиня отметила, что в ее голове много вопросов, на которые она пока не может ответить, она не до конца понимает, что ей дают приезды на могилу любимого.

Алина Михайлова (фото: скриншоты)

Также девушка решила поделиться своими эмоциями в те моменты, когда навещает Дмитрия на Аскольдовой могиле.

"Вот кто-то спрашивает, чувствуешь ли ты там Дмитрия? Нет, его там нет, для меня его там нет и чувствую ли я какую-то силу там, тоже нет. Я чувствую, что он есть, а вопрос где, вот просто где-то есть и кажется , надо совсем немного подождать и он вернется", - чувственно рассказала военная.

"Это место точно не на Аскольдовой и не где дома, где его портреты расставлены, но ощущение, что он вернется, оно есть", - подытожила Михайлова.