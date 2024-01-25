RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Тяжело туда приходить": Алина Михайлова рассказала, что чувствует, когда бывает на могиле погибшего Да Винчи

Алина Михайлова из Да Винчи (фото: facebook.com/MAlina.Mykhailova)
Автор: Юлия Любченко

Алина Михайлова впервые с момента гибели Да Винчи рассказала, что она действительно чувствует, когда стоит у его могилы и какие у нее мысли.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Алины для ТСН.

Что чувствует Алина, когла бывает на могиле Дмитрия 

Невеста погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло довольно часто бывает на интервью и рассказывает о военных вопросах. Но вопросы относятся и к личной, той ране, которая еще не зажила - смерть Да Винчи.

Алина уже рассказывала, как она переживает потерю любимого и как живет дальше, но на этот раз Михайлова призналась, что именно она чувствует, когда стоит на Аскольдовой могиле, где похоронена воина.

"Это произошло в конце декабря, мне стало тяжело туда приходить, я даже не могу объяснить почему. Я ухаживаю за могилой, я заказываю цветы, уборку, камешки перебрести, свечи заказать, то есть это какая-то такая рутина и на каком-то моменте этой рутины, я подумала, а для чего я это делаю? Я делаю это для себя или для людей, которые туда приходят? Я это делаю не для себя, ответ у меня есть", - рассказывает Алина.

Боевая медикиня отметила, что в ее голове много вопросов, на которые она пока не может ответить, она не до конца понимает, что ей дают приезды на могилу любимого.

Алина Михайлова (фото: скриншоты)

Также девушка решила поделиться своими эмоциями в те моменты, когда навещает Дмитрия на Аскольдовой могиле.

"Вот кто-то спрашивает, чувствуешь ли ты там Дмитрия? Нет, его там нет, для меня его там нет и чувствую ли я какую-то силу там, тоже нет. Я чувствую, что он есть, а вопрос где, вот просто где-то есть и кажется , надо совсем немного подождать и он вернется", - чувственно рассказала военная.

"Это место точно не на Аскольдовой и не где дома, где его портреты расставлены, но ощущение, что он вернется, оно есть", - подытожила Михайлова.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Да ВінчіАліна Михайлова