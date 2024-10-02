"Тяжело быть в социуме": Филипп Коляденко честно признался, как его изменило тревожное расстройство

Участник группы "Kadnay" Филипп Коляденко, который подтвердил свою женитьбу , также рассказал о жизни с тревожным расстройством. В частности, он честно признался, с какими последствиями столкнулся из-за этого.

Коляденко высказался о тревожном расстройстве

31-летний мужчина не стал скрывать, что в прошлом пережил несколько панических атак, а также столкнулся с рядом других неприятных последствий.

"Первая паническая атака у меня произошла во время работы на "Новом канале", а потом и вторая, потому что, наверное, уже не выдерживал. Трудно было, трудно было совмещать. И вообще много всего - это психическая нагрузка, которая накапливается в тебе и потом выливается в разную симптоматику. Я не знаю, что тяжелее - переживать саму симптоматику, это уже не является для меня трудным. Тяжело быть в социуме в это время. Ты не хочешь быть слабым, не хочешь проявлять себя как психически больного или замкнутого человека", - поделился Филипп.

"В социуме тяжело с этим, но самому не тяжело, потому что ты знаешь, что это пройдет. Ты знаешь, что это дело пяти минут, в каких-то случаях может дольше, в каких-то - меньше. Ты боишься потерять сознание перед другими, боишься задыхаться, боишься потеть - это сугубо человеческие вещи. Я столкнулся с ними", - добавил он.

скриншоты из интервью

Однако Коляденко отметил, что не боялся выглядеть странным, в отличие от многих людей, которым приходится переживать подобное. Также на фоне этой истории артист начал изучать вопрос, почему это расстройство появляется и к чему может привести.

"Когда я начал изучать эту проблему, то понял, что я еще не так критично это воспринимал. У меня не было паники от того, что я буду каким-то странным. Я увидел, что у людей есть много разных проблем, они многое переживают внутри", - объяснил певец.

"У меня была такая история, она меня немного раздражала. Я много жаловался на это, много жаловался на то, почему именно сейчас, почему я? Почему именно тогда, когда мне нужно быть суперсильным, я переживаю всю эту х*рню", - откровенно прокомментировал эту тему музыкант.