Вау, це український продукт? Модель розповіла, як стала обличчям держави

Українська модель Олександра Ободянська, яка виграла конкурс від Міністерства цифрової трансформації України, зізналася, що перемога стала для неї несподіванкою. Про це вона розповіла в коментарі для видання Vesti.

Олександра Ободянська повідомила, що дізналася про конкурс зі статті і вирішила спробувати свої сили і розмістила фото в Facebook.

Олександра Ободянська (Фото: instagram.com/sashaobodianska)

"Про конкурс дізналась з статті. Я в той же день вирішила спробувати і додала фото під постом про конкурс. Перемога була абсолютно несподіваною, під постом в якийсь момент з'явилося більше 3000 коментарів, я навіть не думала, що у мене вийде. Про те, що перемогла, дізналася в понеділок увечері, зі мною на Facebook зв'язався представник міністерства", - сказала Ободянська.

Вона зізналася, що покладає великі надії на цей проект і зазначила, що країни-сусіди розвиваються стрімко.

Олександра Ободянська (Фото: instagram.com/sashaobodianska)

"Коли побачила презентацію програми, подумала: "Вау, це український продукт? Ми можемо створити діджитал-продукт світового рівня?". У нас є близькі сусіди: Грузія, Естонія, Литва, Латвія, країни, які існували в тих же реаліях радянського режиму, що і ми. Але вони вже давно почали стрімко розвиватися, показавши іншим пострадянським країнам, що там, де є інноваційна ідея - є і її втілення... Я думаю, що це величезний крок нашої країни назустріч сучасним технологіям, який безсумнівно спростить життя мільйонів українців", - заявила модель.