4 худших решения в обустройстве ванной комнаты: они делают ее неудобной и некрасивой

Ванная комната - это место, где комфорт и функциональность должны быть на первом месте. Однако при ремонте или дизайне часто случаются ошибки, которые могут сделать ее неудобной, непрактичной или даже опасной.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает пять худших решений, которых следует избегать, чтобы ваша ванная комната стала местом отдыха, а не разочарований.

Отсутствие качественной вентиляции

Одной из самых больших ошибок является игнорирование системы вентиляции. В ванной комнате всегда повышена влажность, и без должного воздухообмена это может привести к образованию грибка и плесени.

Вентиляция должна обеспечивать эффективное удаление излишней влаги. Если нет возможности установить вытяжной вентилятор, следует обеспечить хотя бы естественный поток воздуха через окно или специальные отверстия.

Недостаточное внимание этому вопросу может разрушить даже самый дорогой ремонт. Отсутствие вентиляции также способствует более быстрой порче мебели и аксессуаров в ванной.

Неправильное расположение сантехники

Планировка пространства является ключевым элементом при создании функциональной ванной комнаты. Расположение унитаза или душа слишком близко к двери или плохо доступным местам создает неудобства. Важно учесть минимальные расстояния между сантехническими приборами и пространство для движения.

Неудачная планировка может привести к тому, что даже большая ванная будет выглядеть тесной и непрактичной. Особенно важно учитывать эргономику, чтобы каждый элемент был удобен для использования всеми членами семьи.

Неправильно расположенный унитаз может стать проблемой на годы (фото: Freepik.com)

Экономия на сантехнике и материалах

Дешевые материалы и сантехника кажутся привлекательными из-за более низкой стоимости, но на самом деле они могут стать причиной значительных проблем. Низкокачественные смесители или трубы могут быстро выйти из строя, вызвать протекание или потребовать замены через несколько месяцев.

Кроме того, дешевые материалы часто теряют свой вид и становятся менее гигиеническими. Инвестирование в качественную сантехнику и долговечные материалы гарантирует длительный срок службы и удобство использования.

Особенно важно проверять сертификацию выбранных товаров во избежание опасных для здоровья компонентов.

Неудачно спланированное освещение

Недостаточное или неправильно расположенное освещение является еще одной распространенной проблемой. Единая центральная лампа не обеспечивает достаточного уровня света для разных зон ванной комнаты. Например, зеркало для макияжа или бритья нуждается в дополнительных источниках света.

Выбирая освещение, следует учитывать функциональность и эстетику: сочетание яркого верхнего света и локальной подсветки обеспечит комфорт и стиль. Использование светодиодных ламп также позволяет значительно сэкономить на энергозатратах.