Как понять, что отношения "выгорели", и есть ли шанс их спасти? Вот, какие вопросы задать себе и партнеру

Чувствуете, что ваши отношения больше не приносят радости, а каждый день становится рутинным? Возможно, между вами возникло эмоциональное расстояние, и вы задаетесь вопросом: выгорели ли отношения навсегда, или существует шанс их спасти?

Как разобраться в отношениях и понять, есть ли шанс их спасти, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Ссор между вами почти нет, но и тепла не так чтобы очень много. Вы настолько привыкли быть вместе в ежедневных хлопотах и делах, что подумать о том, что происходит с вашими отношениями - нет ни времени, ни желания. Но нет и главного - счастья и ощущения близости.

"Отношения похожи на огонь. Сначала - пламя, искры, жар. Затем - ровное горение, тепло и уют. А что дальше? А дальше бывает по-разному: или ты подбрасываешь дрова и поддерживаешь огонь, или однажды понимаешь, что перед тобой не костер, а лишь кучка холодного пепла", - говорит Виталий Курсик.

Но как понять, что это уже все, и уже пришло время идти дальше? Или, может, еще стоит бороться?

Вот признаки, которые указывают, что отношения выгорели

Нет ни ссор, ни нежности - только равнодушие

Если ты уже даже не злишься, не ревнуешь, не объясняешь, что тебе больно, а просто молча оставишь все как есть - это тревожный звоночек.

Разговоры стали пустыми

Вместо теплых бесед - обсуждение погоды и список покупок. Что-то важное произошло на работе? Даже не хочется поделиться.

Физическая дистанция

"Не хочется прикасаться, обнимать, сидеть рядом. И это не временная история, а уже какая-то новая "норма", - объясняет эксперт.

Жизнь параллельная, а не совместная

Вы больше ничего не планируете вместе. Отпуск? Пусть каждый сам себе решает. Вечер? Лучше уж посидеть в телефоне.

Ты больше не знаешь, почему вы вместе

"Ответ "ну, мы же давно вместе" или "а как же дети/ипотека/собака?" - это не про любовь, правда же? А если еще не все потеряно? Важно понять: это просто сложный период или уже точка невозврата?" - добавляет коуч. Когда в отношениях есть проблемы, не стоит закрываться и избегать откровенных разговоров (фото: freepik.com)

Что же делать?

Вспомни, что держит тебя в этих отношениях. Любовь? Или, может, страх остаться одному?

Поговори честно. И не о том, кто виноват, а о том, есть ли еще желание быть вместе.

Вспомни, что вас когда-то объединяло. Может, стоит повторить это, если еще захочется?

"Если ничего не меняется - не бойся отпустить. Не все отношения должны длиться вечно. Иногда завершить что-то - это тоже любовь. Потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на отношения, которые давно перестали быть живыми", - резюмирует Виталий Курсик.

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