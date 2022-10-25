В ваше окно бьется птица, бабочка или паук: вот что это означает

В разных религиях птица считается проводником души между землей и небом. Еще они являются символом чистоты, благословения или судьбоносного знака.

В старину верили, что птицы и насекомые - это божьи посланники. Они могли подавать знаки и вести себя неожиданно, что обычно сигнализировало о тех или иных изменениях в жизни.

Какие важные приметы нужно знать о птицах, бабочках и пауков и почему их поведение не стоит игнорировать - читайте в материале ниже.

Птицы

Если птица стучится в ваше окно - это предвестник несчастья или серьезных перемен в жизни. Но при этом особое значение имеет поведение птицы и ее вид, так как не всегда такая примета может говорить о какой-то беде.

Если на ваш подоконник прилетела ласточка - это сулит удачу и приятные перемены. Голубь - к замужеству или беременности.

А вот воробей, кукушка или дрозд предупреждают о проблемах с финансами. Синица - о неприятностях и смерти.

Если птица беспокойна - стоит насторожиться. Если она заглядывает в ваше окно с любопытством - не пугайтесь и не ждите неприятностей.

Если птица залетела в дом и села - ждите пополнения в семье или гостей.

Если у птицы что-то в клюве - кто-то из домочадцев заболеет.

Если птица летает по комнате беспокойно - предупреждение о смерти родственников.

Бабочка

Бабочки с древних времен считаются знаком чистой души, светлым предвестником. Поэтому появление бабочки в вашем доме или на окне - хороший знак.

Чаще всего бабочка становится предвестницей приятных новостей.

Пауки

Встреча с пауками обычно пугает и с ними связано немало примет, в том числе и не самых приятных. Но пауки могут предупреждать и о чем-то хорошем.

Если паук ползет вверх по паутине или стене - ждите повышения по службе или карьере.

Если паук сплел паутину на вашем окне, то посмотрите в каком именно углу - именно оттуда к вам придет удача и новая любовь.

Если паутина оказалась посреди окна или двери - то наберитесь терпения. Это говорит, что ваши желания и мечты требуют больше времени для выполнения.

Если паук за вашим окном, то он предупреждает о разлуке с близким человеком. Если паук светлый, то расставание будет недолгим.