Ваша люстра розкішніше: Оля Полякова звинуватила Кеті Перрі в плагіаті

Оля Полякова звинуватила Кеті Перрі в плагіаті її образу (фото: колаж РБК-Україна)

Оля Полякова зазначила, що її образ повторили

Оля Полякова заявила, що американська співачка Кеті Перрі повторила її образ з люстрою. Про це Полякова написала на своїй сторінці в Instagram і виклала відповідне фото.

Українська співачка підкреслила, що образ, який обрала для себе Кеті Перрі для балу інституту костюма Met Gala 2019, який пройшов 6 травня в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, вона використовувала раніше американської колеги по цеху.

Оля Полякова звинуватила Кеті Перрі в плагіаті її образу (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Користувачі мережі також прокоментували це.

Олюшка, ваша люстра розкішніше!

Оля, бери вже шафу на голову одягай;

Як сказала одна моя подруга дизайнер "ідеї літають у повітрі". Коли вона виступила в Києві з колекцією, і в цей час я їду на південь Франції і там в бутіку теж нова колекція з таким же елементом як у неї.

Оля, твій іскрометний гумор завжди піднімає настрій;

Походу більшість нарядів натхненні вами;

У минулому році курочкою вона була раніше вашого;

Ну і до вас я це бачила, якщо повторюють значить це круто;

Та вже, ну це звичайно максимальний повтор і плагіат!!! Але ми все одно знаємо, хто найкраща!!!

Вам що робити нічого крім того щоб люстру на голову надягати;

Може у Кеті Перрі просто теж хороший смак на вбрання, як і в Олі;

Схоже звичайно є! Але образи абсолютно різні!!!! Кожна по-своєму прекрасна!

У Кеті освітлення краще

Варто зазначити, що на афтепаті даного заходу 34-річна Кеті Перрі змінила костюм люстри на бургер.

Кеті Перрі (фото: instagram.com/bigmelodymusicnet)

Нагадаємо, що хлопець дочки Полякової розповів про їх відносини. При цьому нещодавно Оля Полякова запевняла, що у її старшої дочки,14-річній Маші, немає бойфренда.

Раніше повідомлялося про те, що дочка Олі Полякової шокувала маму визнанням про свої стосунки.