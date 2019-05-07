Ваша люстра роскошнее: Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате

Оля Полякова отметила, что ее образ повторили
Оля Полякова заявила, что американская певица Кэти Перри повторила ее образ с люстрой. Об этом Полякова написала на своей странице в Instagram и выложила соответствующее фото.
Украинская певица подчеркнула, что образ, который выбрала для себя Кэти Перри для бала института костюма Met Gala 2019, который прошел 6 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, она использовала раньше американской коллеги по цеху.
Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате ее образа (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Пользователи сети также прокомментировали это.
Стоит отметить, что на афтепати данного мероприятия 34-летняя Кэти Перри сменила костюм люстры на бургер.
Кэти Перри (фото: instagram.com/bigmelodymusicnet)
Напомним, что парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях. При этом недавно Оля Полякова уверяла, что у ее старшей дочери,14-летней Маши, нет бойфренда.
Ранее сообщалось о том, что дочь Оли Поляковой шокировала маму признанием о своих отношениях.