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Ваша люстра роскошнее: Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 20:02
Ваша люстра роскошнее: Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате
Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате ее образа (фото: коллаж РБК-Украина)

Оля Полякова отметила, что ее образ повторили

Оля Полякова заявила, что американская певица Кэти Перри повторила ее образ с люстрой. Об этом Полякова написала на своей странице в Instagram и выложила соответствующее фото.

Украинская певица подчеркнула, что образ, который выбрала для себя Кэти Перри для бала института костюма Met Gala 2019, который прошел 6 мая в Метрополитен-музее в Нью-Йорке, она использовала раньше американской коллеги по цеху.

Ваша люстра роскошнее: Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате

Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате ее образа (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Пользователи сети также прокомментировали это.

  • Олюшка, ваша люстра роскошнее!
  • Оля, бери уже шкаф на голову одевай;
  • Как сказала одна моя подруга дизайнер "идеи летают в воздухе". Когда она выступила в Киеве с коллекцией, и в это время я еду на юг Франции, и там в бутике тоже новая коллекция с таким же элементом как у нее.
  • Оля, твой искрометный юмор всегда поднимает настроение;
  • Походу большинство нарядов вдохновлены вами;
  • В прошлом году-то курочкой она была раньше вашего;
  • Ну и до вас я это видела, если повторяют, значит это круто;
  • Да уж, ну это конечно максимальный повтор и плагиат!!! Но мы же все равно знаем, кто самая лучшая!!!
  • Вам что делать нечего, кроме того чтобы люстру на голову надевать;
  • Может у Кэти Перри просто тоже хороший вкус на наряды, как и у Оли;
  • Общее конечно есть! Но образы совершенно разные!!!! Каждая по-своему прекрасна!
  • У Кэти освещение лучше.

Стоит отметить, что на афтепати данного мероприятия 34-летняя Кэти Перри сменила костюм люстры на бургер.

Ваша люстра роскошнее: Оля Полякова обвинила Кэти Перри в плагиате

Кэти Перри (фото: instagram.com/bigmelodymusicnet)

Напомним, что парень дочери Поляковой рассказал об их отношениях. При этом недавно Оля Полякова уверяла, что у ее старшей дочери,14-летней Маши, нет бойфренда.

Ранее сообщалось о том, что дочь Оли Поляковой шокировала маму признанием о своих отношениях.

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