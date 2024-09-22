Эта дружка не подходит! 7 признаков плохой подружки невесты

Она недовольна и постоянно жалуется

Это можно заметить еще во время подготовки к свадьбе. Если ваша дружка безосновательно критикует цвета наряда, оформления, места проведения церемонии, то стоит задуматься.

Роль подружки невесты поддерживать ваш выбор и помогать с организацией. Но не создавать большего напряжения своим недовольством.

У нее много нежелательных высказываний

Даже если ее слова не звучат как откровенная жалоба, некоторые из них начинают раздражать вас. Подружка невесты должна ощущать четкую границу между предложениями и умышленным навязыванием своего видения.

Если вы хотите букет из из нежно-розовых роз, то дружка должна поддержать ваше желание, а не спросить, почему не лилии или эустомы. В лучшем случае подружка невесты должна высказать свое мнение, когда им интересуются.

Несовместимость с другими гостями

Если кандидатка на роль дружки имеет конфликты с гостями или личную неприязнь к кому-то из присутствующих, то это может повлиять на общую праздничную атмосферу.

Дружка должна быть отделена от конфликтов на время свадебных мероприятий. Ее задачей является поддержание здоровой и непринужденной атмосферы между гостями и молодоженами.

Безответственность

Бывает так, что дружка начинает несерьезно относиться к своим свадебным обязанностям. То не смогла приехать на примерку платья, то не выполнила просьбу забрать свадебную фату или не пошла с вами на дегустацию праздничного торта. И, наконец, невеста делает все сама.

Если во время подготовки дружка проявляет небрежное отношение к поставленным задачам, то на свадьбе не ждите от нее поддержки. Лучше поищите более ответственную кандидатку на эту роль.

Создает свадьбу, как для себя

Безусловно, подружка невесты будет пытаться делать все возможное для успешного проведения свадьбы. Но признак плохой дружки - организация свадьбы как для себя. Когда ее желания повышаются над вашими, это неприемлемо.

Дружка должна соблюдать правила, устанавливаемые женихом и невестой и не пытаться выгодно воспользоваться своим положением. Если она немного ближе к организации, это вовсе не означает, что ей можно все: садиться где угодно, пренебрегать дресс-кодом или изменять сценарий церемонии.

Пренебрегает бюджетом невесты

Если дружка настаивает на самой дорогой свадебной поездке или уговаривает вас купить слишком дорогие декорации, то это что-то значит. И совсем не то, что ей хотелось бы для вас найти все самое лучшее. Это скорее проявление неуважения к вашему бюджету.

Подружка невесты должна серьезно относиться к расходам и не заниматься расточительством. Потому что дополнительные расходы могут не только тяготить невесту, но и заставят ее сомневаться в идеальности своего праздника.

Не проявляет инициативу

Если подружка невесты не стремится организовывать девичник, помогать выбирать платье или свадебный букет, то это тоже признак плохого исполнения ее обязанностей. Таким образом она демонстрирует вам свое безразличие к событию.

Да, дружки не должно быть многовато в ваших решениях. Тем не менее, она должна быть рядом на протяжении всей подготовки и празднования, чтобы проявить инициативу в нужный момент.