Ця дружка не підходить! 7 ознак поганої подружки нареченої

Вона незадоволена і постійно скаржиться

Це можна помітити ще під час підготовки до весілля. Якщо ваша дружка безпідставно критикує кольори вбрання, оформлення, місце проведення церемонії, то варто задуматися.

Роль подружки нареченої підтримувати ваш вибір і допомагати з організацією. Але не створювати більшу напругу своїм невдоволенням.

В неї забагато небажаних висловлювань

Навіть якщо її слова не звучать як відверта скарга, деякі з них починають дратувати вас. Подружка нареченої повинна відчувати чітку межу між пропозиціями і умисним нав’язуванням свого бачення.

Якщо ви хочете букет з ніжно-рожевих троянд, то дружка має підтримати ваше бажання, а не спитати чому не лілії чи еустоми.

В найкращому випадку подружка нареченої має висловити свою думку, коли нею цікавляться.

Несумісність з іншими гостями

Якщо кандидатка на роль дружки має конфлікти з гостями чи особисту неприязнь до когось із присутніх, то це може погано вплинути на загальну святкову атмосферу.

Дружка має бути відокремленою від конфліктів на час весільних заходів. Її завданням є підтримання здорової і невимушеної атмосфери між гостями та нареченими.

Безвідповідальність

Буває так, що дружка починає несерйозно ставитися до своїх весільних обов’язків. То не змогла приїхати на примірку сукні, то не виконала прохання забрати весільну фату або ж не пішла з вами на дегустацію святкового торту.

І зрештою наречена робить все сама.

Якщо під час підготовки дружка проявляє недбале ставлення до поставлених завдань, то на весіллі не чекайте від неї підтримки. Краще пошукайте відповідальнішу кандидатку на цю роль.

Створює весілля, як для себе

Безумовно подружка нареченої намагатиметься робити все можливе для успішного проведення весілля. Але ознака поганої дружки - організація весілля, як для себе. Коли її бажання підвищуються над вашими, це неприйнятно.

Дружка має дотримуватися правил, які встановлюють наречені і не намагатися вигідно скористатися своїм становищем. Якщо вона трохи ближче до організації, це зовсім не означає, що їй можна все: сідати будь-де, нехтувати дрес-кодом чи змінювати сценарій церемонії.

Нехтує бюджетом нареченої

Якщо дружка наполягає на найдорожчій весільні подорожі чи вмовляє вас купити надто дорогі декорації, то це щось означає. І зовсім не те, що їй хотілося б для вас знайти все найкраще. Це скоріш прояв неповаги до вашого бюджету.

Подружка нареченої має серйозно ставитися до витрат і не займатися марнотратством. Тому що додаткові витрати можуть не лише обтяжувати наречену, але й змусять її сумніватися в ідеальності свого свята.

Не проявляє ініціативу

Якщо подружка нареченої не прагне організовувати дівич-вечір, допомагати обирати сукню чи весільний букет, то це теж ознака поганого виконання її обов’язків. У такий спосіб вона демонструє вам свою байдужість до події.

Так, дружки не повинно бути забагато у ваших рішеннях. Проте вона має бути поруч протягом усієї підготовки і святкування, щоб проявити ініціативу у потрібний момент.