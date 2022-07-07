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У Варшаві в озері потонув українець: деталі трагедії

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Варшава, Четвер 07 липня 2022 08:46
У Варшаві в озері потонув українець: деталі трагедії Фото: Черняківське озеро у Варшаві (Damian Kujawa / Polska Press)
Автор: Володимир Костирін

У столиці Польщі Варшаві в озері потонув українець. Тіло чоловіка у воді було виявлено через кілька годин після трагічного випадку, і на пляжі його намагалися реанімувати, однак, на жаль, безрезультатно.

Про це передає видання InPoland.

Надзвичайна подія сталася на Черняківському озері в однойменному заповіднику і найбільшій природній водоймі Варшави минулої неділі, 3 липня.

Як з'ясувалося пізніше, громадянин України загинув одразу ж після того, як пірнув. Через 4 години тіло 39-річного потопельника випадково побачив у воді чоловік, який пропливав на каное - він дотягнув загиблого до берега і викликав правоохоронців і медиків.

За словами представника поліції Мокотува Роберта Конюші, поліцейські разом з окружною прокуратурою з'ясовують обставини загибелі чоловіка.

Це вже третій трагічний випадок у воді з громадянами України в Польщі за літо.

Так, пише tvn24.pl, раніше в червні біля міста Гура-Кальварія (входить у Мазовецьке воєводство) потонули двоє підлітків 16 і 17 років - їх затягнуло у вир на річці Вісла, а тіла хлопців вдалося виявити лише через два дні.

Нинішня НП сталася в день, коли в Польщі було зафіксовано найбільшу кількість випадків загибелі у водоймах за літо, наводить дані статистики ciekawestatystyki.pl. Так, 3 липня потонули 10 людей, в той час, як за перші чотири дні цього місяця сталося 16 таких трагедій.

У червні в країні потонули 87 людей.

Як показує аналіз статистики утоплень за 1998-2021 роки в Польщі, переважна більшість загиблих - чоловіки (87%). Кожен третій потонулий перебував у стані алкогольного чи іншого сп'яніння.

Раніше повідомлялося, що наприкінці червня у великій багатоденній черзі з "євроблях" на польському кордоні помер 67-річний українець.

Нагадаємо, днями під Рівним у річці Стир потонули дві дівчинки - одна з них намагалася врятувати подругу і витягнути з води, проте сильна течія забрала життя обох.

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