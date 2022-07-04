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Намагалась врятувати подругу: деталі трагедії у Рівненській області, де втопилися двоє дівчат

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Рівненська область, Понеділок 04 липня 2022 11:51
Намагалась врятувати подругу: деталі трагедії у Рівненській області, де втопилися двоє дівчат У Рівненській області втопились двоє дівчат (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У річці Стир Рівненської області втопились двоє дівчат. Зокрема, діти в той день випасали худобу та зайшли до водойми.

Нещасний випадок стався у селі Бабка Вараського району, повідомили у пресслужбі поліції Рівненської області.

Як загинули діти

Одна з дівчат почала тонути, імовірно, через стрімку течію. Подруга намагалась її врятувати, але в результаті потонула сама.

У поліцію звернулась 32-річна жінка, яка повідомила, що її донька пішла купатись на річку з подругою і не повернулась.

Правоохоронці встановили, що дівчата погнали на випас худобу. За словами свідків, вони зайшли у річку та попри зауваження продовжували ходити у воді.

Намагалась врятувати подругу: деталі трагедії у Рівненській області, де втопилися двоє дівчат

У Рівненській області втопилися двоє дівчат (rv.npu.gov.ua)

Однак, раптово одна з дівчат почала тонути та інша намагалась її витягнути. На допомогу дівчатам кинувся 16-річний місцевий житель. Однак врятувати дітей не вдалось.

Тіло загиблої 13-річної дівчинки знайшли у той же день місцеві мешканці та самотужки підняли на берег. Тіло ще однієї загиблої 12-річної дівчинки шукали довше. Згодом рятувальники виявили і дістали тіло.

Намагалась врятувати подругу: деталі трагедії у Рівненській області, де втопилися двоє дівчат

У Рівненській області втопилися двоє дівчат (rv.npu.gov.ua)

У поліції закликали українців попри аномальну спеку бути обережними та відповідальними та обов’язково попереджати дітей про небезпеку купання без нагляду дорослих.

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