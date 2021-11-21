Варимо найсмачнішу каву в турці: розкрито секрет ідеального напою

Кілька важливих нюансів

Найкраще взяти каву в зернах свіжого обсмаження - не більше місяця. Найкращий сорт для турки - арабіка, вона дуже ароматна і менше гірчить.

Воду візьміть бутильовану, адже важливо, щоб вона була м'якою.

Цукор ідеально підійде тростинний, але можна звичайний або зовсім без цукру - орієнтуйтеся на свій смак.

Додайте дрібку солі, щоб розкрити смак кави.

Крок 1. Подрібніть зерна

Зерна ідеально молоти безпосередньо перед варінням, а помол повинен бути тонким. Подрібніть в кавомолці протягом мінімум 40 секунд, можна з перервами, щоб не перегріти кавомолку.

На виході має вийти м'який і оксамитовий порошок - перевірте його пальцями.

Крок 2. Засипте всі інгредієнти в турку і залийте водою

Найсмачнішу каву варять в мідній турці, але як варіант підійде і з нержавійки. Засипте в неї каву з розрахунку 2 чайні ложки на одну порцію. Додайте цукор і сіль. Ретельно перемішайте всі інгредієнти. Далі налийте воду, з розрахунку 100-120 мл на одну порцію. Перемішувати більше вже не потрібно.

Важливо, щоб вода не була вище самої вузької частини турки, адже їй потрібно місце, куди підніматися при варінні.

Крок 3. Стежте за процесом варіння і регулюйте вогонь

Поставте турку на середній вогонь. Поступово кава буде прогріватися, а зверху почне утворюватися пінка. Як тільки цей процес почнеться, зменшіть вогонь до мінімуму і почніть уважно стежити за пінкою.

Коли пінка почне підніматися, прагнучи "втекти" з турки, зніміть її з вогню і почекайте, поки кава заспокоїться і пінка осяде. Поверніть турку на вогонь і повторіть цей процес - дочекайтеся підняття пінки, зніміть, заспокойте.

Повторіть так чотири рази. Але не допускайте, щоб кава при цьому закипіла - найкраща температура для заварювання кави - 95-96 градусів.

Крок 4. Додайте в каву холодної води

В кінці вимкніть вогонь і влийте в турку ложку холодної або крижаної води - це робиться для того, щоб кавові крупинки осіли на дно.

Зачекайте ще одну-дві хвилини, а потім розлийте каву по підігрітих чашках, щоб зберегти її аромат. Чашки можна перед цим просто обдати окропом.