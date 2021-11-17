Готуємо твердий сир вдома з двох інгредієнтів всього за 15 хвилин: відеорецепт

Домашній твердий сир "з дірочками" можна приготувати легко і швидко, взявши для цього всього два базових інгредієнти - сир і молоко.

Як зробити всього за 15 хвилин головку смачного натурального сиру - дивіться нижче в нашому матеріалі Styler .

Важливо, щоб сир і молоко були абсолютно натуральними, тільки тваринного походження і без ніяких добавок на зразок пальмової олії.

Інгредієнт:

Сир 5% - 400 г

Молоко 3,2% - 400 г

Сіль - 1/2 ч. л.

Сода - 1/3-1/2 ч. л.

Вершкове масло (за бажанням) - 15 г.

Покрокове приготування сиру

Сир і молоко можуть бути магазинні, але дуже хорошої якості.



Викладаємо сир і виливаємо молоко в каструлю і ставимо на плиту нагріватися, помішуючи періодично.

Нагріваємо до виділення жовтої сироватки. Молоко в міру нагрівання буде "зтворожуватися".

Через 3-4 хвилини сироватка повністю виділиться, але до кипіння масу доводити не можна. Ви побачите, що сир почав тягнутися і його можна зібрати в комок.

Відокремлюємо сир від сироватки за допомогою сита. Потім перекладаємо наш майбутній сир в каструлю, додаємо в нього сіль і 1/3 ч. л. соди. Перемішуємо.

Сода вступить в реакцію з молочною кислотою, в результаті цього наша маса починає плавитися.

Якщо ви побачите, що цього недостатньо і сир не сплавився, додайте ще трохи соди. Але в сумі на 400 грамів сиру і молока повинно бути не більше 1/2 ч. л. соди, інакше вона буде відчуватися.

Включаємо маленький вогонь і плавимо постійно перемішуючи. Можна це робити на водяній бані.

Додаємо вершкове масло, щоб збільшити жирність продукту, якщо хочете. Можна 15 г, можна більше. Вимішуємо до розчинення масла.

Беремо формочку для нашої майбутньої головки сиру, змащуємо її вершковим маслом. Утрамбовуємо наш сир в формочку, накриваємо плівкою і даємо охолонути при кімнатній температурі.

Потім можна в холодильник, а можна відразу різати і вживати.