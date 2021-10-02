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Лікар-ендокринолог назвала найшкідливішу каву: забудьте про неї!

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Субота 02 жовтня 2021 07:01
Лікар-ендокринолог назвала найшкідливішу каву: забудьте про неї! Фото: лікар-ендокринолог назвала найшкідливішу каву (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Доктор розповіла, яка кава може нашкодити здоров'ю, а також поділилася, як і коли правильно пити напій, і що потрібно обов'язково ввести в раціон, якщо ви кавоман.

Про це розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва в Instagram.

Медик каже, що сама любить каву і не забороняє її своїм пацієнтам. Але тут, втім, як і в усьому, потрібно знати міру.

Яку ж кави пити не можна?

Звичайно ж не можна пити розчинну каву, тільки натуральну, приготовану з мелених зерен.

Кава з коньяком - це табу. Таке поєднання провокує смертельно небезпечні аритмії серця. Крім того, завдяки кофеїну, алкоголь швидше потрапляє в мозок.

А ось в цих випадках з кавою потрібно бути обережніше

  • Якщо ви кавоман, врахуйте, що кава сечогінна. Не забувай пити більше води.
  • Кава вимиває кальцій, тому не нехтуйте добавками з мінералом.
  • Якщо ви дотримуєтеся дієти, кава тут не помічник. Напій збуджує апетит.
  • Не пийте окріп, щоб не обпекти чутливі тканини стравоходу.

Ще кілька порад для кавоманів

Лікар радить пити порцію "чорної бадьорості" в першій половині дня. Але якщо не можете втриматися і ввечері, додайте вершки або молоко, щоб пом'якшити підбадьорливий ефект.

Не пийте каву вранці натщесерце, так як у напою кисле середовище. У порожньому шлунку ранкова кава призведе до зайвого утворення соляної кислоти, яка негативно буде впливати на слизову.

Не закінчуйте трапезу чашкою кави, адже порушиться процес первинної обробки їжі ферментами. Ідеально - випити чашечку кави через годину після основної трапези.

Кому від кави слід відмовитися зовсім?

Відмовтеся від напою, якщо у вас є генетична непереносимість, виснаження надниркових залоз, синдром хронічної втоми.

"Люди з останнім діагнозом, використовують каву, як зовнішній стимулятор, випиваючи по 5-6 чашок в день, позбавляючи організм можливості виробляти енергію самостійно", - додала лікар.

Раніше ми писали, як відрізнити хорошу каву від поганої, якщо ви не фахівець.

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