Лікар-ендокринолог назвала найшкідливішу каву: забудьте про неї!

Доктор розповіла, яка кава може нашкодити здоров'ю, а також поділилася, як і коли правильно пити напій, і що потрібно обов'язково ввести в раціон, якщо ви кавоман.

Про це розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва в Instagram .

Медик каже, що сама любить каву і не забороняє її своїм пацієнтам. Але тут, втім, як і в усьому, потрібно знати міру.

Яку ж кави пити не можна?

Звичайно ж не можна пити розчинну каву, тільки натуральну, приготовану з мелених зерен.

Кава з коньяком - це табу. Таке поєднання провокує смертельно небезпечні аритмії серця. Крім того, завдяки кофеїну, алкоголь швидше потрапляє в мозок.

А ось в цих випадках з кавою потрібно бути обережніше

Якщо ви кавоман, врахуйте, що кава сечогінна. Не забувай пити більше води.

Кава вимиває кальцій, тому не нехтуйте добавками з мінералом.

Якщо ви дотримуєтеся дієти, кава тут не помічник. Напій збуджує апетит.

Не пийте окріп, щоб не обпекти чутливі тканини стравоходу.

Ще кілька порад для кавоманів

Лікар радить пити порцію "чорної бадьорості" в першій половині дня. Але якщо не можете втриматися і ввечері, додайте вершки або молоко, щоб пом'якшити підбадьорливий ефект.

Не пийте каву вранці натщесерце, так як у напою кисле середовище. У порожньому шлунку ранкова кава призведе до зайвого утворення соляної кислоти, яка негативно буде впливати на слизову.

Не закінчуйте трапезу чашкою кави, адже порушиться процес первинної обробки їжі ферментами. Ідеально - випити чашечку кави через годину після основної трапези.

Кому від кави слід відмовитися зовсім?

Відмовтеся від напою, якщо у вас є генетична непереносимість, виснаження надниркових залоз, синдром хронічної втоми.

"Люди з останнім діагнозом, використовують каву, як зовнішній стимулятор, випиваючи по 5-6 чашок в день, позбавляючи організм можливості виробляти енергію самостійно", - додала лікар.