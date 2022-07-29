ua ru
Пт, 29 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хмиз до чаю буквально з двох інгредієнтів: найпростіший рецепт

Новость на русском →
П'ятниця 29 липня 2022 08:06
Хмиз до чаю буквально з двох інгредієнтів: найпростіший рецепт Скріншот відео: хмиз до чаю
Автор: Світлана Мащенко

Хрусткий хмиз - одне з найпростіших варіантів частування, яке припаде до смаку всім членам вашої родини.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнт:

  • Вершки - 100 г
  • Борошно - 130 г + для роботи з тістом
  • Сіль - щіпка
  • Цукрова пудра
  • Рослинна олію.

Покрокове приготування

До борошна додайте дрібку солі і вершки. Замісіть м'яке нелипке тісто. Накрийте тісто мискою або харчовою плівкою і дайте тісту відпочити 10-15 хвилин.

Тонко розкачайте тісто. Наріжте його на ромбики. Зробіть надріз по центру кожного ромбика.

Розігрійте рослинну олію. Обсмажте з кожного боку до рум'яності.

Викладіть на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир. Посипте цукровою пудрою.

Раніше кулінар розповіла, як приготувати смачний ягідний пиріг.

Також ми писали про ледачий Наполеон з лаваша буквально за 5 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепт
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя