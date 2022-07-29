Хмиз до чаю буквально з двох інгредієнтів: найпростіший рецепт
Скріншот відео: хмиз до чаю
Хрусткий хмиз - одне з найпростіших варіантів частування, яке припаде до смаку всім членам вашої родини.
Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.
Інгредієнт:
- Вершки - 100 г
- Борошно - 130 г + для роботи з тістом
- Сіль - щіпка
- Цукрова пудра
- Рослинна олію.
Покрокове приготування
До борошна додайте дрібку солі і вершки. Замісіть м'яке нелипке тісто. Накрийте тісто мискою або харчовою плівкою і дайте тісту відпочити 10-15 хвилин.
Тонко розкачайте тісто. Наріжте його на ромбики. Зробіть надріз по центру кожного ромбика.
Розігрійте рослинну олію. Обсмажте з кожного боку до рум'яності.
Викладіть на паперовий рушник, щоб вбрався зайвий жир. Посипте цукровою пудрою.
Раніше кулінар розповіла, як приготувати смачний ягідний пиріг.
Також ми писали про ледачий Наполеон з лаваша буквально за 5 хвилин.