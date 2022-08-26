Варення з горіхів, пляцок та хліб на сковороді: готуємо смакоту до Горіхового Спаса

Горіхове варення

Варення з волоських горіхів - одне з найсмачніших та найоригінальніших у світі.

Як пише сайт Shuba, горіхи для цього рецепта потрібно брати ще зовсім молоді, на стадії молочного дозрівання. Тоді варення буде ніжним, солодким та смачним.

Оригінальність цього рецепта полягає ще в тому, що його готують не зовсім традиційним способом, а саме - використовують гашене вапно! Горіхи треба перед приготуванням замочити у вапняному розчині, щоб прибрати гіркоту.

Інгредієнти:

Волоські горіхи - 100 шт.

Цукор - 3 кг

Гвоздика - 10 шт.

Кардамон - 5 шт.

Кориця мелена - 10 г

Вода - 1,5 л

Додаткові інгредієнти:

Вапно - 0,5 кг + вода 5 літрів.

Кварц - 2 ст. ложки - 5 літрів.

Вапно та кварц потрібні для того, щоб усунути гіркий смак горіхів, який може перейти у варення.

Наше готове варення (фото: shuba.life)

Покрокове приготування

Незрілі волоські горіхи очистьте від оболонки. Залийте горішки холодною водою і залиште на 6 діб, зливаючи стару воду і заливаючи нову 3-4 рази на день, доки горіхи не потемніють. Після цього воду злийте останній раз.

Підготуйте вапняну воду. Для цього візьміть 0,5 кг гашеного вапна і залийте його 5 л холодної води, все розмішайте і процідіть через марлю.

Горіхи покладіть у вапняну воду та витримайте в ній 4-5 годин, а краще протягом доби, періодично перемішуючи.

Вийміть горіхи з вапняного розчину та ретельно промийте у холодній воді.

Проколіть кожен горіх виделкою (12-15 проколів) та знову промийте у холодній воді.

Розведіть кварц у 5 л води. Доведіть до кипіння. Далі в киплячу воду опустіть горіхи та проваріть 10-30 хвилин.

Відкиньте їх на сито, перекладіть одразу в посуд із холодною водою (краще таз) та витримайте в ній протягом 1 години.

Усі прянощі складіть в марлевий мішечок. А поки приготуйте цукровий сироп.

У воду висипте цукор і покладіть марлевий мішечок із прянощами, доведіть до кипіння. У гарячий сироп покладіть горіхи, прокип’ятіть кілька хвилин, зніміть з вогню та залиште так на добу. Цю операцію повторіть ще тричі, після чого поставте варитися на повільному вогні 2-3 години до готовності.

Варення з волоських горіхів розкладіть по стерилізованих банках та закрийте.

Пляцок з варенням або горіхами

Це старий добрий рецепт з дитинства. Складники такого пляцка максимально прості і недорогі.

Інгредієнти на форму 23×33:

Борошно пшеничне - 600 г

Маргарин (масло) - 300 г

Цукор - 200 г

Яйця - 4 шт.

Ванільний цукор - 1 пакетик

Розпушувач - 10 г

Сметана - 230 г

Какао-порошок - 2 ст. л

Цукрова пудра або цукор - 120 г

Густе варення чи повидло

Волоські горіхи (рублені)

Покрокове приготування

До просіяного борошна потріть маргарин чи масло, зробіть крихту. Додайте жовтки, сметану, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Швидко замісіть тісто.

Готове тісто розділіть на три частини - одну більшу, дві менші. До однієї меншої частини додайте какао-порошок. Обгорніть тісто в пакетики і приберіть в морозильну камеру на 1-1,5 години.

Застеліть форму пергаментом. Натріть більшу частину тіста, рівномірно розподіляючи, злегка притискуючи.

Змастіть густим варенням чи джемом.

Поверх натріть шоколадне тісто. Посипте подрібненими волоськими горіхами. Збийте білки міксером, поступово додаючи цукор. Збивайте до утворення стійких піків. Викладіть на горіхи.

Потріть зверху світле тісто. Випікайте при температурі 180 градусів.

Хліб на сковороді

Вода гаряча - 300 мл

Борошно - 400 г

Дріжджі живі - 17 г (6 г сухих дріжджів)

Сіль - 1 ч. л.

Цукор - 0,5 ч. л.

Рослинна олія для роботи з тістом

Покрокове приготування

У гарячу воду додайте 4 ст. л. борошна із загальної кількості і цукор. Розмішайте до однорідності.

Дайте масі охолонути до теплого стану, так як дріжджі не люблять гаряче. Додайте дріжджі, перемішайте і залиште на 5 хвилин.

Додайте решту борошна і перемішайте тісто до однорідності.

Накрийте миску з тістом харчовою плівкою і залиште в теплому місці приблизно на 1 годину.

Змастіть руки і робочу поверхню рослинною олією, перекладіть тісто, округліть його.

Сковороду змастіть рослинною олією, перекладіть тісто, змастіть його зверху олією і накрийте харчовою плівкою. Залиште на 30 хвилин.

Увімкніть мінімальний вогонь, накрийте сковороду фольгою, попередньо змастивши її олією, щоб фольга не прилипла до тіста.

Випікайте 25 хвилин з одного боку до рум'яності, переверніть на іншу сторону і випікайте ще 20-25 хвилин до рум'яності. Час випікання регулюйте в залежності від своєї плити.