Ван Дамм прибув до Києва на зйомки першого фільму Netflix в Україні: подробиці (фото)

Netflix знімає в Україні фільм з Жан-Клодом Ван Даммом у головній ролі. Для популярного американського стрімінгового сервісу це стане перша картина в нашій країні.

Приємною новиною 31 липня поділився міністр культури України Олександр Ткаченко в Facebook.

Також чиновник розкрив подробиці проекту і показав спільне фото з легендарним голлівудським актором і зіркою бойовиків, який відвідав Україну далеко не вперше, планував одружитися з дівчиною з Кривого рогу і навіть купив там квартиру.

Фільм Netflix "The Last Mercenary" розповість про політичні інтриги на державному рівні. Зйомки комедійного бойовика вже стартували і триватимуть до осені. Хоча за сюжетом події розгортатимуться у Франції, левова частина зйомок пройде в Києві, а також процес продовжать в Парижі.

Іншим головним героєм стрічки крім 59-річного уродженця Бельгії Ван Дамма стане також 35-річний французький комік Албан Іванов, який здобув популярність після фільмів "Особливі", "WTF!", "Святковий переполох", "Дружити по-російськи!".

Продюсерами першого фільму Netflix в Україні "The Last Mercenary" виступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві та Оліас Барко. Режисер - Девід Шарон. Оператор-постановник - Т'єррі Арбогаст.

"Головні відповідальні за частину зйомок у нас – міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняні Star Media. Влад Ряшин, ви першопрохідці, з чим і вітаю! Хочу побачити результат", - написав Ткаченко і додав, що тепер в українців з'явилося більше приводів оформити підписку на сервіс.

"Цікаво ж подивитися, як Україна перетвориться на Францію. Ну а ми разом з Жаном-Клодом тримаємо кулаки, щоб динаміка міжнародних зйомок у нас тільки зростала. Готові зустрічати зарубіжних кінопродюсерів!" - наголосив міністр.

Жан-Клод Ван Дамм та Олександр Ткаченко у Києві (Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Раніше ми писали про те, що вперше в історії Голлівуду купив український фільм для показу в кіно.

Нагадаємо також, що у Netflix з'явилася українська мова, та люди вимагають більшого.