Вперше в історії Голлівуд купив український фільм для показу в кіно (колаж: РБК-Україна)

Американський дистриб'ютор придбав права на український фільм Let It Snow ("Нехай йде сніг")

Вперше в історії Голлівуд купив права на український фільм для показу в кіно. Повідомляється, що фільм Let It Snow ("Нехай йде сніг") з Іванною Сахно в головній ролі буде транслювати дистриб'ютор Lionsgate.

Представникам компанії сподобалася ідея трилера, про що вони заявили в офіційному коментарі.

"Let It Snow – це сильний і захоплюючий трилер. Широкомасштабні кадри гір, вкриті снігом, проберуть аудиторію до кісток. Сноубордисти, бережіться!", – зауважив Стен Вертліб, що представляє Lionsgate.

Фільм покажуть не тільки в США. Зараз очікується, що моторошний трилер буде підкорювати кінотеатри Японії, Греції, Сінгапуру, Африки та країн Близького Сходу. Прем'єра запланована на 22 вересня 2020 року. А ось українські кіномани зможуть переглянути стрічку взимку. Дату прокату поки не оголошують, повідомляє "Канал 24".

За сюжетом Let It Snow, сноубордистка і любительку фрірайду під час спуску з гори збиває з ніг снігохід, з чого і починаються страшні події. Героїня розуміє, що переслідувач не просто хоче знищити її, а пограти в гру на виживання, де її шанси мізерні - адже всі події відбуваються високо в горах.

Режисером стрічки Let It Snow виступив Станіслав Капралов. Саме він запросив до співпраці голлівудську акторку українського походження Іванну Сахно ("Шпигун, який мене кинув", "Тихоокеанський рубіж: Повстання"). Головні ролі у фільмі виконали також Алекс Хафнер ("Занурення", "Радник") і Тінатін Далакішвілі ("Зірка", "Любов з акцентом", "Ебігейл").

Solar Media Entertainment опублікувала перший трейлер стрічки Let it snow, знятої у копродукції України, США та Іспанії.

Нагадаємо, що раніше у Netflix з'явився українська мова.

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