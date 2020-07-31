Ван Дамм прибыл в Киев на съемки первого фильма Netflix в Украине: подробности (фото)

Netflix снимает в Украине фильм с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли. Для популярного американского стримингового сервиса это станет первая картина в нашей стране.

Приятной новостью 31 июля поделился министр культуры Украины Александр Ткаченко в Facebook.

Также чиновник раскрыл подробности проекта и показал совместное фото с легендарным голливудским актером и звездой боевиков, который посетил Украину далеко не в первый раз, планировал жениться на девушке из Кривого рога и даже купил там квартиру.

Фильм Netflix "The Last Mercenary" расскажет о политических интригах на государственном уровне. Съемки комедийного боевика уже стартовали и продлятся до осени. Хотя по сюжету события будут разворачиваться во Франции, львиная часть съемок пройдет в Киеве, а также процесс продолжат в Париже.

Другим главным героем ленты помимо 59-летнего уроженца Бельгии Ван Дамма станет также 35-летний французский комик Албан Иванов, который получил известность после фильмов "Особенные", "WTF!", "Праздничный переполох", "Дружить по-русски!".

Продюсерами первого фильма Netflix в Украине "The Last Mercenary" выступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер - Дэвид Шарон. Оператор-постановщик - Тьерри Арбогаст.

"Главные ответственные за часть съемок у нас - международная кинокомпания Apple Tree и отечественные Star Media. Влад Ряшин, вы первопроходцы, с чем и поздравляю! Хочу увидеть результат", - написал Ткаченко и добавил, что теперь у украинцев появилось больше поводов оформить подписку на сервис.

"Интересно же посмотреть, как Украина превратится в Францию. Ну а мы вместе с Жаном-Клодом держим кулаки, чтобы динамика международных съемок у нас только росла. Готовы встречать зарубежных кинопродюсеров!" - подчеркнул министр.

Жан-Клод Ван Дамм и Александр Ткаченко в Киеве (Фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)

Ранее мы писали о том, что впервые в истории Голливуд купил украинский фильм для показа в кино.

Напомним также, что у Netflix появился украинский язык, но люди требуют большего.