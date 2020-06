У Netflix з'явилася українська мова: люди вимагають більшого

Netflix просять додати український дубляж (фото: freepik.com)

Netflix і Amazon закликали додати український дубляж та субтитри до фільмів і серіалів

Netflix просять створити для свого контенту дублювання та субтитри українською мовою. Нещодавно американський стриминговый сервіс вже додав українські субтитри до серій першого сезону шоу Fuller House, і зараз любителі кіно закликали розширити опцію й для усієї чи хоча б найпопулярнішої медіапродукції.

Для цих цілей українські користувачі Netflix створили петицію на сайті Change.org, яка вже набрала 20 тисяч підписів з необхідних 25-ти.

Автор документа Віктор Безвідходько вважає, що українські субтитри слід додати до всього або хоча б до більшої частини контенту на Netflix Ukraine та Amazon.

"Тому що в Україні, як і в інших країнах, є люди з вадами слуху. Втім, Dub і VO є найбільш популярними в Україні. Починаючи з 1991 року понад 20 тисяч (за моїми приблизними оцінками) фільмів, шоу тощо були озвучені й дубльовані українською", - написав він.

Також ентузіаст опублікував коментар від популярного соціального новинного сайту reddit.com: "Я б порекомендував (для розваги) дивитися серіали та фільми, дубльовані українською, вони абсолютно дивовижні та цікаві для носіїв мови, і я майже завжди виберу український даб замість російського, якщо у мене є варіант. Класика - "Альф", "Сімпсони".

"Особисто я (і, думаю, багато хто з тих, хто підпише петицію) готовий платити за зміст Netflix або Amazon, але тільки, якщо він матиме українське закадрове озвучення або дублювання та українські субтитри. Тобто це дійсно буде Netflix Ukraine як у Польщі - Netflix Now Is Truly Polish", - написав він.

Автор петиції впевнений, що українське дублювання або закадрове озвучення здатне принести компаніям прибуток.

Крім того, Безвідходько навів приклад одного з найпопулярніших в Україні сайту EX.UA, який був закритий кілька років тому.

"У ньому було близько 15 тисяч фільмів з українським Dub або VO. До 90-95% цього контенту не можна придбати легально на українських аудиотреках. Ось чому Netflix і Amazon мають величезний потенціал. Будь ласка, не витрачайте його намарно", - закликав він.

Автор: Володимир Костирін