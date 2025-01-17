"Вампир" летит, чтобы посадку всю сжечь": украинские воины записали мотивирующую песню

Сообщается, что трек From Dusk Till Dawn - "Вампир" был создан военными в новогоднюю ночь прямо на позиции.

В видео демонстрируется, как бойцы ВСУ с помощью ударного дрона "Вампир" уничтожают позиции российских оккупантов. Именно в честь этого дрона и был написан трек.

"Ярослав Белов, Владислав Мордвинцев и Святослав Довгасенко выбрали для своего коллектива название "From Dusk Till Dawn" - "От заката до рассвета". В этом словосочетании сочетается много смыслов: здесь и аллюзия на одноименный фильм с тематикой вампиров и нечисти, которую должны преодолеть главные герои ленты, и прямая ссылка на работу самих ребят, ведь экипаж тяжелого бомбера "Vampire" в основном работает именно ночью", - говорится в сообщении.

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Что известно о РУБПАК "Феникс"

"Феникс" - первая комендатура РУБПАК, которая летом 2024 года была сформирована в составе Государственной пограничной службы Украины. Ее основу составили бойцы и командиры, которые имели практический опыт применения БпЛА, под руководством профессионального и рассудительного офицера, который пользуется уважением у подчиненных и руководства - Героя Украины Дмитрия Олексюка.

Его бойцы и дроны помогают выявить и уничтожить немало военных целей оккупантов, в том числе останавливают масштабные штурмы, в которых враг применял пехоту, танки и БМП.