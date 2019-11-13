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Валерія втратила дитину: чоловік співачки зробив заяву

STYLERЖиття    13.11.2019 - 18:34
Валерія втратила дитину: чоловік співачки зробив заяву
Валерія (Фото: vk.com valeriya_official)

Після втрати дитини Валерія відмовилася від спільних дітей з Пригожиним

Відома російська співачка Валерія не змогла подарувати своєму чоловікові, продюсеру Йосипу Пригожину дітей, так як вона захворіла і не змогла зберегти вагітність. Про це пишуть російські ЗМІ.

Валерія та Йосип Пригожин разом вже 15 років, і незважаючи на те, що багато хто вважає їх шлюб самим міцним в шоу-бізнесі, у них немає спільних дітей. Продюсер зізнається, що з роками їх почуття не притупляються і вони стали справжньою родиною. Однак він мріє про дитину.

Валерія втратила дитину: чоловік співачки зробив заяву

Валерія та Йосип Пригожин (фото: instagram.com/prigozhin_iosif)

"Валерія була вагітна, але в силу певних обставин не змогла виносити дитину. Вона захворіла", - уточнив Пригожин і додав, що на майбутнє вони нічого не загадують, так як на даний момент їх бажання не збігаються.

"Вона не хоче більше дітей, а я хочу. Але в цьому питанні має бути бажання двох людей", - пояснив Пригожин.

Про сурогатне материнство зіркова пара не замислюється, так як у них вже є діти від попередніх шлюбів.

Валерія втратила дитину: чоловік співачки зробив заяву

Валерія та Йосип Пригожин (фото: instagram.com/prigozhin_iosif)

"Це потрібно тим, у кого немає дітей. А у нас на двох їх шестеро. Моєму старшому синові – 30 років, молодшій доньці – 20 років. Я все своє свідоме життя виховував дітей. А пожити для себе колись треба? Ось зараз настав цей час, і ми ним користуємося", - додав продюсер.

Варто відзначити, що у Валерії троє дітей від шлюбу з Олександром Шульгіним – дочка Анна, сини Артемій і Арсеній. У Йосипа Пригожина їх троє: син Дмитро і дочка Даная від шлюбу з Оленою Пригожиною, а також дочка Єлизавета від шлюбу з Лейлою Фаттаховою.

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