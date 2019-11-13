Валерия потеряла ребенка: муж певицы сделал заявление

Валерия (Фото: vk.com valeriya_official)

После потери ребенка Валерия отказалась от совместных детей с Пригожиным

Известная российская певица Валерия не смогла подарить своему мужу, продюсеру Иосифу Пригожину детей, так как она заболела и не смогла сохранить беременность. Об этом пишут российские СМИ.

Валерия и Иосиф Пригожин вместе уже 15 лет, и несмотря на то, что многие считают их брак самым крепким в шоу-бизнесе, у них нет совместных детей. Продюсер признается, что с годами их чувства не притупляются и они стали настоящей семьей. Однако он мечтает о ребенке.

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: instagram.com/prigozhin_iosif)

"Валерия была беременна, но в силу определенных обстоятельств не смогла выносить ребенка. Она заболела", - уточнил Пригожин и добавил, что на будущее они ничего не загадывают, так как на данный момент их желания не совпадают.

"Она не хочет больше детей, а я хочу. Но в этом вопросе должно быть желание двух людей", - объяснил Пригожин.

О суррогатном материнстве звездная пара не задумывается, так как у них уже есть дети от предыдущих браков.

Валерия и Иосиф Пригожин (фото: instagram.com/prigozhin_iosif)

"Это нужно тем, у кого нет детей. А у нас на двоих их шестеро. Моему старшему сыну – 30 лет, младшей дочке – 20 лет. Я всю свою сознательную жизнь воспитывал детей. А пожить для себя когда-то надо? Вот сейчас настало это время, и мы им наслаждаемся", - добавил продюсер.

Стоит отметить, что у Валерии трое детей от брака с Александром Шульгиным – дочь Анна, сыновья Артемий и Арсений. У Иосифа Пригожина их так же трое: сын Дмитрий и дочь Даная от брака с Еленой Пригожиной, а также дочь Елизавета от брака с Лейлой Фаттаховой.