Вакарчук згадав драматичну історію про легендарний концерт на Майдані: всю ніч ми стояли

У День Гідності та Свободи Святослав Вакарчук розповів, як у нього з'явилася ідея зіграти легендарний концерт на Майдані зимою 2013 року.

У "Сніданку з 1+1" музикант та лідер партії "Голос" пригадав, що 10 грудня 2013-го був перший драматичний момент на Майдані - спроба продажних силовиків й поплічників президента-втікача Віктора Януковича розігнати Майдан.

"Я пам'ятаю, що я вже лягав спати і раптом побачив в новинах, що таке може відбуватись. Ми просто сіли в машину, приїхали туди і виявилося, що туди приїхали десятки тисяч інших людей. Всю ніч ми стояли там на Майдані і власне відстоювали наше право на гідність і свободу", - поділився спогадами Вакарчук.

Зранку наступного дня Святослав абсолютно випадково зустрів колишнього гітариста гурту "Океан Ельзи" Павла Гудімова, з яким на той час давно не бачились і з яким, до слова, були тоді не прості стосунки. У той момент всі суперечки між засновниками ОЕ відійшли на другий план.

"Ми просто обнялися і зрозуміли, що ми не дарма зустрілися і тоді народилась ідея: а давай ми у цьому нашому першому складі зробимо концерт. І від дня того, що ми побачили одне одного, це був ранок вівторку, а в суботу ввечері ми вже грали. Юра Хусточка прилетів з Парижу, ми зробили дві репетиції, хоч ми не грали разом на той момент вже 8 років. Це був дуже важливий момент, концерт ми тоді назвали "Важливі речі об'єднують", - розповів Вакарчук.

Концерт "Океану Ельзи" на Майдані 14 грудня 2013 року