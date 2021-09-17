Концерт Вакарчука у Львові пройде зі строгими обмеженнями: що відомо

Концерт "Океану Ельзи" у Львові 18 вересня проведуть зі строгими карантинними обмеженнями. Захід присвячений 360-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка і пройде просто неба - на площі біля головного входу до університету.

Які будуть суворі карантинні правила на концерті, повідомили на сторінці "Океану Ельзи" в Facebook.

З урахуванням зростання захворюваності та розпорядження мера Львова, для охочих відвідати концерт "Океану Ельзи" у Львові діятимуть такі правила:

Прохід на концерт буде дозволений вакцинованим - раніше або тим, хто пройде вакцинацію на місці перед концертом в мобільному пункті. Або ж ті, хто зробить тест на коронавірус.

Доступ на площу матимуть:

Ті, у кого є сертифікат про вакцинацію від COVID-19 (електронний в додатку "Дія" або паперовий від сімейного лікаря)

Негативний тест на COVID-19, зроблений за 72 години до заходу

Експрес-тест на антиген коронавірусу SARS-COV-2

ПЛР-тест

Довідка про отримання першої дози вакцини від COVID-19. (УВАГА! Якщо ви ще не вакциновані, то можете зробити першу дозу щеплення до вечора суботи).

Обов'язково з собою повинна бути захисна маска

"Приходьте, будь ласка, заздалегідь, щоб з урахуванням контролю безпеки комфортно пройти на площу. З 18:00 вже працюватимуть контрольно-пропускні пункти, які знаходяться на прилеглих вулицях. Початок концерту о 20:00", - сказано в повідомленні.

Крім того, вакцинуватись можна буде у спеціальних точках вакцинації просто біля місця проведення концерту

У коментарях додано, що діти та підлітки можуть відвідати концерт разом з батьками. Від них документ про вакцинацію вимагати не можуть, оскільки в Україні масової вакцинації дітей не проводять.