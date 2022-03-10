Вакарчук заспівав у центрі Одеси на тлі обкладеного мішками Дюка: сильне відео

Святослав Вакарчук, який ще день тому був в Миколаєві в гостях у Віталія Кіма , сьогодні 10 березня показав відео з Одеси. Лідер Океану Ельзи заспівав у центрі міста на тлі пам'ятника Дюку де Рішельє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста.

"Війнами втомлена, та ніким не зломлена. Розквітай, земле ти моя!" - ці слова з пісні говорять самі за все.

Святослав на східцях перед найстарішим пам'ятником Одеси з гітарою в руках виконав пісню "Човен".

Раніше ми писали, що одесити захистили символ міста Одеса, обклавши його мішками з піском.

Всі оперативні і тільки Перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!