Вакарчук проголосував на виборах в Раду: як це було (відео, фото)

Вибори у Верховну Раду проходять 21 липня. Після того, як лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук проголосував, навколо нього зібралося багато представників ЗМІ. Про це йдеться на сторінці партії в Facebook.

Вакарчук приїхав на виборчу дільницю сьогодні в день. Після того, як лідер партії "Голос" зробив свій вибір і кинув бюлетень в урну, він у коментарях журналістам заявив, що вірить в те, що все буде добре.

Святослав Вакарчук віддав свій голос на парламентських виборах (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)

Кандидат у депутати зазначив, що голосував за "нову Україну", оскільки стара політична система вже всіх розчарувала. Вакарчук також поспілкувався і з представниками іноземної преси, з якими він розмовляв англійською мовою.

Святослав Вакарчук віддав свій голос на парламентських виборах (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Вакарчук також розповів, що збирається поєднувати кар'єру музиканта і політика.

Варто зазначити, що проголосувати на виборах у Верховну Раду встиг також однопартієць Вакарчука Сергій Притула.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський прийшов на виборчу дільницю разом з дружиною і віддав свій голос.

Нагадаємо, що вранці також на голосування прийшла лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, яка не тільки проголосувала, але і прочитала вірш української поетеси Олени Теліги.

Сьогодні пенсіонерка відчитала лідера партії "Слуга народу" Дмитра Розумкова на виборчій дільниці.