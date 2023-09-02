"Медицинская помощь при родах". Какие услуги предоставляются беременным бесплатно

Сегодня более 300 больниц и роддомов заключили договоры НСЗУ на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах", которая предусматривает бесплатные услуги для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что беременные имеют право на свободный выбор роддома среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. В частности платить за услуги медпомощи при родах не нужно, поскольку все лекарства, медицинские выборы и манипуляции - входят в бесплатный пакет услуг.

Что входит в перечень бесплатных услуг:

медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;

партнерские роды;

ведение неосложненных и осложненных родов;

проведение ургентного или планового кесарева сечения;

мониторинг состояния роженицы и плода;

снижение ощущения боли - эпидуральная анальгезия и другие методы;

анестезиологическое обеспечение;

лабораторные и инструментальные исследования 24/7;

консультирование врачами других специальностей;

проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;

пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных;

прививки для младенца;

консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;

оказание психологической поддержки;

питание в условиях стационара и тому подобное.

Отмечается, что пациентка также не должна платить за кесарево сечение, плановое или ургентное.

"В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или акушера-гинеколога, который наблюдает ее беременность, в зависимости от срока беременности, госпитализируется или в гинекологическое отделение, или в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара", - добавляет Минздрав.