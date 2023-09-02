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"Медицинская помощь при родах". Какие услуги предоставляются беременным бесплатно

Суббота 02 сентября 2023 12:46
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"Медицинская помощь при родах". Какие услуги предоставляются беременным бесплатно Фото: "Медицинская помощь при родах". Какие услуги предоставляются беременным бесплатно (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня более 300 больниц и роддомов заключили договоры НСЗУ на предоставление услуги "Медицинская помощь при родах", которая предусматривает бесплатные услуги для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Отмечается, что беременные имеют право на свободный выбор роддома среди тех, которые заключили договор с НСЗУ на медицинскую помощь при родах. В частности платить за услуги медпомощи при родах не нужно, поскольку все лекарства, медицинские выборы и манипуляции - входят в бесплатный пакет услуг.

Что входит в перечень бесплатных услуг:

  • медицинская помощь при родах с дежурной акушерской бригадой;
  • партнерские роды;
  • ведение неосложненных и осложненных родов;
  • проведение ургентного или планового кесарева сечения;
  • мониторинг состояния роженицы и плода;
  • снижение ощущения боли - эпидуральная анальгезия и другие методы;
  • анестезиологическое обеспечение;
  • лабораторные и инструментальные исследования 24/7;
  • консультирование врачами других специальностей;
  • проведение постконтактной АРТ профилактики детям, рожденным от ВИЧ-положительных матерей;
  • пульсоксиметрический скрининг критических врожденных пороков сердца, оценка слуха у новорожденных;
  • прививки для младенца;
  • консультирование женщин по вопросам грудного вскармливания и послеродовой контрацепции;
  • оказание психологической поддержки;
  • питание в условиях стационара и тому подобное.

Отмечается, что пациентка также не должна платить за кесарево сечение, плановое или ургентное.

"В случае возникновения осложнений беременности, требующих обследования и лечения в условиях стационара, беременная, по направлению своего семейного врача или акушера-гинеколога, который наблюдает ее беременность, в зависимости от срока беременности, госпитализируется или в гинекологическое отделение, или в отделение патологии беременности роддома или специализированного акушерского стационара", - добавляет Минздрав.

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