В Украине изменили правила получения декретных отпусков: что нового

В Украине изменили правила по оформлению отпуска в связи с беременностью. Отныне беременные могут самостоятельно выбирать время, когда они готовы идти в декретный отпуск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины .

Благодаря нововведению беременные женщины по собственному желанию смогут приступить к декретному отпуску позже 30 недели беременности. Для этого достаточно подать заявление врачу, ведущему беременность.

Как было раньше?

Если женщина наблюдалась у врача во время беременности, врач с началом 30 недели беременности формировал пациентке медицинское заключение о временной нетрудоспособности (МВТН) по категории "Беременность и роды", и с этой даты женщина должна была уходить в декретный отпуск.

На основании этого медицинского заключения формировался электронный больничный, автоматически попадавший к работодателю.

Если же женщина желала продолжить работать, она могла это сделать, но при этом количество дней отпуска по беременности и родам уменьшалось пропорционально количеству дней, которые она продолжала работать.

Кроме того, уменьшался и размер пособия по беременности и родам, поскольку он обусловлен фактической продолжительностью отпуска.

Как будет сейчас?

Беременная женщина по собственному желанию сможет после 30 недели беременности определить дату начала отпуска по беременности и родам.

Если она хочет начать отпуск с 30 недели беременности, ей ничего дополнительно делать не нужно – по умолчанию медицинское заключение временной нетрудоспособности будет сформировано с 30 недели беременности.

Однако если женщина хочет продолжать работать и после 30-й недели - она во время первого визита к врачу после начала 30 недели беременности подает заявление врачу, который ведет ее беременность, и указывает в ней дату, с которой должен быть сформирован МВТН.

Если у нее роды случатся до указанной в заявлении даты, МВТН будет сформирован с даты родов. Такой процесс не повлияет на общую продолжительность МВТН и отпуска соответственно. Что, в свою очередь, не приведет к уменьшению размера пособия по беременности и родам.

Сколько длится декретный отпуск

"Напоминаем, что стандартный срок МВТН составляет 126 календарных дней, но для женщин, у которых родилось несколько детей или были осложнены или преждевременные роды, этот срок продлевается еще на 14 дней", - пояснили в Минздраве.

Женщина может продолжить работу, а начало дородового отпуска перенести на более удобный для нее период. Именно тогда и будет сформировано медицинское заключение о временной нетрудоспособности и, соответственно, будут начисляться социальные выплаты.

Благодаря нововведениям теперь часть дородового отпуска женщина сможет перенести на послеродовой период.

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