Беременные женщины должны исключить из рациона эти 4 продукта

Беременность означает, что ваше тело претерпевает многие изменения, физические, гормональные и эмоциональные. Многие слышали, что нельзя есть суши или стейки, но многие люди не знают, почему надо избегать этих продуктов.

Какие четыре продукта следует избегать беременным женщинам, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Huffingtonpost.

Продукты, которые следует избегать во время беременности

Сырые или необработанные морепродукты, например суши

Доктор Сара Бонза объяснила, что вы можете заразиться пищевыми заболеваниями, такими как Listeria, Salmonella и Vibrio cholerae. Это может вызвать инфекцию во время беременности и привести к выкидышу, ранним родам или инфекции.

Мягкие сыры и непастеризованное молоко (например, фета, сыр с голубой плесенью)

Такие продукты могут содержать Listeria и могут проникать через плаценту и вызвать листериоз, который поражает растущего ребенка. Беременные женщины имеют более высокий риск серьезных проблем из-за листериоза.

Листериоз - это редкая инфекция, вызванная бактериями под названием Листерия. Обычно она проходит сам по себе, однако некоторые люди могут серьезно заболеть. Беременным женщинам держаться подальше от мягких сыров с голубыми прожилками, такими как Дана Блу, горгонзола и рокфор, если они не прошли термическую обработку.

Что касается остальной сырной доски, твердые сыры, изготовленные из пастеризованного молока, должны быть безопасными для употребления во время беременности.

Сырое или недоваренное мясо и яйца

Такие продукты могут содержать сальмонеллу, кишечную палочку и toxoplasma gondii, паразита, который может вызвать токсоплазмоз, который может привести к слепоте у ребенка. Доктор Бонза говорит, что беременные чаще заражаются этими продуктами, поскольку их иммунная система угнетена.

Но хорошо приготовленное холодное и предварительно упакованное мясо, такое как ветчина, говядина, курица и индейка, безопасны для потребления и содержит белок, необходимый для роста клеток, добавили они.

К слову, лучше избегать продуктов, содержащих сырые или недоваренные яйца, таких как тирамису и домашний майонез.

Алкоголь

Спиртные напитки могут мешать здоровому развитию плода и могут привести к расстройствам фетального алкогольного спектра, которые включают множество физических, поведенческих и проблем с обучением.