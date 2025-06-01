Беременна? Известная певица показала тест с двумя полосками (фото)

Lida Lee беременна?

Да, звезда показала тест, который был очень похож на тот, который используют для определения беременности. При этом на нем было две полоски - то есть результат положительный.

"Как-то так..." - написала певица на фото с тестом.

Lida Lee намекнула на беременность (скриншот)

Впрочем, действительно ли она беременна - остается загадкой. Ведь едва ли певица объявляла бы об ожидании первенца всего одним фото безо всяких подробностей.

Возможно, Lida Lee решила "хайповать" на теме вероятной беременности или же просто готовит фанов к громкой премьере и начинает "прогревать" аудиторию. О личной жизни звезды известно очень мало, ранее ей "приписывали" роман с Даниэлем Салемом. Но певица и ведущий несколько раз опровергали слухи и уверяли, что они только друзья.