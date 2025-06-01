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Беременна? Известная певица показала тест с двумя полосками (фото)

Лида Ли (фото: instagram.com/lidalee_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица Lida Lee заинтриговала сеть. Звезда сфотографировала экспресс-тест и оставила странную подпись.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram артистки.

Lida Lee беременна?

Да, звезда показала тест, который был очень похож на тот, который используют для определения беременности. При этом на нем было две полоски - то есть результат положительный.

"Как-то так..." - написала певица на фото с тестом.

Lida Lee намекнула на беременность (скриншот)

Впрочем, действительно ли она беременна - остается загадкой. Ведь едва ли певица объявляла бы об ожидании первенца всего одним фото безо всяких подробностей.

Возможно, Lida Lee решила "хайповать" на теме вероятной беременности или же просто готовит фанов к громкой премьере и начинает "прогревать" аудиторию. О личной жизни звезды известно очень мало, ранее ей "приписывали" роман с Даниэлем Салемом. Но певица и ведущий несколько раз опровергали слухи и уверяли, что они только друзья.

Что известно о Lida Lee

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - 30-летняя певица, которая получила известность благодаря сотрудничеству с MONATIK и участию в шоу "Голос країни".

Свою карьеру она начинала с каверов, также была бэк-вокалисткой, а в 2021 году она получила премию YUNA в номинации "Открытие года".

В апреле 2024 года появились слухи об алкогольной зависимости звезды. Она якобы проходила лечение в реабилитационном центре.

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