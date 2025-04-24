Победительница "Холостяка" о Цымбалюке и желании вернуться на шоу: "Интересный мужчина"
Победительница "Холостяка-12" Катя Лозовицкая высказалась о новоиспеченном главном герое 15-го сезона проекта - актере Тарасе Цымбалюке, а также призналась, хотела бы вернуться в шоу.
Своими мыслями модель поделилась в эксклюзивном комментарии РБК-Украина.
Так, Екатерина не скрывает: если бы Цымбалюк был главным героем в ее сезоне, все могло бы сложиться иначе.
"Я думаю, такая мысль возникала не только у меня, а многих участниц. Это действительно очень сильный сезон будет. Я считаю, Тарас - очень интересный мужчина: реализованный, взрослый и красивый", - говорит Катя.
Несмотря на восхищение героем, повторить опыт участия в шоу она не хочет.Катя Лозовицкая (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
"Хотела бы я пойти снова? Нет, не хотела бы. Этот опыт я повторять не буду в своей жизни. Этого было достаточно. Я благодарна за то, что имела", - добавила она.
О личном Катя говорит с осторожностью.
"Сейчас я свою личную жизнь не комментирую, потому что очень долгое время она была показная. Недавно закончились мои долгие отношения. Я точно сейчас не готова вступать в новые и точно не готова это комментировать", - призналась Лозовицкая.
Напомним, Екатерина стала победительницей 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был предприниматель Алекс Топольский.
Однако после завершения проекта, который снимали за границей, их отношения в реальной жизни длились совсем недолго. Уже после возвращения в Киев стало понятно, что Алекс и Катя разошлись почти сразу после финального выпуска.Катя Лозовицкая и Алекс Топольский (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Лозовицкая переехала за границу. Она поселилась в Польше, где сначала жила в скромной съемной квартире. Впоследствии в ее жизни появился мужчина, с которым у нее завязались романтические отношения, а позже он сделал ей предложение.
Но недавно стало известно, что эти отношения завершились, и пара больше не вместе.Катя Лозовицкая с экс-бойфрендом (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)
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