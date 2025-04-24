Победительница "Холостяка" о Цымбалюке и желании вернуться на шоу: "Интересный мужчина"

Победительница "Холостяка-12" Катя Лозовицкая высказалась о новоиспеченном главном герое 15-го сезона проекта - актере Тарасе Цымбалюке, а также призналась, хотела бы вернуться в шоу.

Так, Екатерина не скрывает: если бы Цымбалюк был главным героем в ее сезоне, все могло бы сложиться иначе.

"Я думаю, такая мысль возникала не только у меня, а многих участниц. Это действительно очень сильный сезон будет. Я считаю, Тарас - очень интересный мужчина: реализованный, взрослый и красивый", - говорит Катя.

Несмотря на восхищение героем, повторить опыт участия в шоу она не хочет. Катя Лозовицкая (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

"Хотела бы я пойти снова? Нет, не хотела бы. Этот опыт я повторять не буду в своей жизни. Этого было достаточно. Я благодарна за то, что имела", - добавила она.

О личном Катя говорит с осторожностью.

"Сейчас я свою личную жизнь не комментирую, потому что очень долгое время она была показная. Недавно закончились мои долгие отношения. Я точно сейчас не готова вступать в новые и точно не готова это комментировать", - призналась Лозовицкая.

Напомним, Екатерина стала победительницей 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк", где главным героем был предприниматель Алекс Топольский.

Однако после завершения проекта, который снимали за границей, их отношения в реальной жизни длились совсем недолго. Уже после возвращения в Киев стало понятно, что Алекс и Катя разошлись почти сразу после финального выпуска. Катя Лозовицкая и Алекс Топольский (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Лозовицкая переехала за границу. Она поселилась в Польше, где сначала жила в скромной съемной квартире. Впоследствии в ее жизни появился мужчина, с которым у нее завязались романтические отношения, а позже он сделал ей предложение.

Но недавно стало известно, что эти отношения завершились, и пара больше не вместе. Катя Лозовицкая с экс-бойфрендом (фото: instagram.com/kateryna_lozovytska)