Джамала спела о друге, который погиб на войне, в новой песне "Мій брате"

В январе 2022 года она потеряла очень близкого друга во время полномасштабной войны в Украине, который был для нее как брат. Новая композиция стала посвящением всем братьям и сестрам, не успевшим услышать важные вещи от своих близких.

Певица говорит, что автор легко может плакать над своим произведением. Однако в потере товарища она не могла этого делать, пока не написала песню.

"Воспоминания о нем были настолько светлыми, что как-то я не могла плакать до тех пор, пока не написала эту песню. Уже моя любимая соавторка Татьяна Милимко, как всегда, весь мой поток эмоций привела в порядок, и вот в тот момент я заплакала, но снова, какими светлыми слезами", - делится эмоциями исполнительница.

Бекстейдж со съемок видео в песню "Мой брат" (фото: прессслужба)

По ее мнению, меньше всего, что можно сделать в отношении людей, которых мы любили и которые умерли, защищая нас, - это помнить, вспоминать.

"Мне это помогло, может, поможет и вам? Напишите им письмо", - говорит певица.

К премьере Джамала представила чувственное лирик-видео. В нем она пишет письмо. Еще одной ключевой деталью видео является мобильный телефон. Он играет роль символа связи и памяти, с помощью которого можно сохранить важные моменты.

Интересно, что раньше зрители уже видели эту локацию в видеоработах Джамалы. Таким образом команда хотела подчеркнуть откровенность певицы со своими поклонниками.