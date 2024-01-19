Джамала спела о друге, который погиб на войне, в новой песне "Мій брате"
Известная украинская певица Джамала представила поклонникам новую песню. Исполнительница посвятила ее своему погибшему на войне другу. Поэтому работа и имеет красноречивое название "Мій брате".
Об этом Джамала рассказала в эксклюзивном комментарии РБК-Украина (проект Styler).
В январе 2022 года она потеряла очень близкого друга во время полномасштабной войны в Украине, который был для нее как брат. Новая композиция стала посвящением всем братьям и сестрам, не успевшим услышать важные вещи от своих близких.
Певица говорит, что автор легко может плакать над своим произведением. Однако в потере товарища она не могла этого делать, пока не написала песню.
"Воспоминания о нем были настолько светлыми, что как-то я не могла плакать до тех пор, пока не написала эту песню. Уже моя любимая соавторка Татьяна Милимко, как всегда, весь мой поток эмоций привела в порядок, и вот в тот момент я заплакала, но снова, какими светлыми слезами", - делится эмоциями исполнительница.
Бекстейдж со съемок видео в песню "Мой брат" (фото: прессслужба)
По ее мнению, меньше всего, что можно сделать в отношении людей, которых мы любили и которые умерли, защищая нас, - это помнить, вспоминать.
"Мне это помогло, может, поможет и вам? Напишите им письмо", - говорит певица.
К премьере Джамала представила чувственное лирик-видео. В нем она пишет письмо. Еще одной ключевой деталью видео является мобильный телефон. Он играет роль символа связи и памяти, с помощью которого можно сохранить важные моменты.
Интересно, что раньше зрители уже видели эту локацию в видеоработах Джамалы. Таким образом команда хотела подчеркнуть откровенность певицы со своими поклонниками.
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