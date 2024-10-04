Беременная жена Остапчука разоткровенничалась о начале их отношений: "Я не хотела второй встречи"

Дело в том, что сегодня, 4 октября, пара отмечает вторую годовщину отношений. В связи с этим они написали совместный пост о том, как они зарождались.

Полтавская откровенно созналась, что не планировала встречаться с шоуменом.

"После первого свидания он позвонил мне и пригласил на кофе, а я не хотела второй встречи. Поэтому у меня было 2 секунды, чтобы придумать, почему я не пойду, и поэтому я не придумала ничего умнее, чем сказать: "А я не пью кофе - пауза - утром", - вспомнила блогерша.

Несмотря на отказ девушки, пара все-таки встретилась еще раз.

"Он ответил, что окей, но потом, когда мы встретились, сказал, что подумал, что я очень странная, ведь если кофе и пьют, то именно утром", - отметила жена Остапчука.

Владимир Остапчук и Катерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

"Как вы понимаете, с фантазией у меня проблемы. Поэтому, когда он вечером предложил ужин, отмазаться не получилось - и вот так и живем уже вместе два года", - подытожила она свой рассказ.

Также в публикацию она добавила совместные фото и видео, на которых можно посмотреть, как развивались их отношения.

В свою очередь Владимир Остапчук лаконично написал: "Как хорошо, что у тебя плохая фантазия".

Супруги сейчас ждут ребенка (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В Stories телеведущий также опубликовал снимки с женой и написал, что они празднуют годовщину отношений.

Скриншот

Напомним, за плечами Остапчука уже 2 брака. В браке с Еленой Войченко он прожил 13 лет. В нем родилось двое детей: дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас живут в Канаде.

Всего через полгода после развода с первой супругой он женился во второй раз - на юристке и нотариусе Кристине Горняк.

Брак с Кристиной продлился чуть меньше двух лет. Официально пара развелась 4 октября 2022 года, в тот же день у ведущего завязались серьезные отношения с журналисткой Екатериной Полтавской, которая младше Остапчука на 16 лет.

Сейчас пара в ожидании совместного ребенка - в конце года Полтавская должна родить мальчика.

Владимир Остапчук и Катерина Полтавская (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)