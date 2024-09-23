Беременная жена Остапчука честно высказалась о свадьбе с ним: "Развенчиваться не хочется"

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская скоро станут родителями , и теперь избранница звездного шоумена рассекретила, когда они планируют сыграть свадьбу. Пара, как известно, узаконила свои отношения, однако пышное празднование по этому поводу еще не устраивала.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram возлюбленной ведущего, рассказывает подробнее, что она написала в своих соцсетях.

Полтавская высказалась о свадьбе с Остапчуком

Беременная любимая Владимира отметила, что они хотят отпраздновать свадьбу, когда их малышу будет уже два года.

"У нас даже свадьбы не было, просто расписались, но решили, что свадьба будет, когда малышу будет два года", - объяснила Екатерина.

Также она ответила, как относится к венчанию:

"К венчанию отношусь нормально, но считаю, что это нужно делать лет через 15 после свадьбы, потому что просто развестись - это одно, а развенчиваться не хочется", - подчеркнула звезда соцсетей.

ответ Полтавской (Фото: instagram.com/poka.tya)

Полтавская ответила и на другие вопросы подписчиков, касающиеся темы семейных отношений. А еще - прокомментировала выбор имени для малыша. Сына, как известно, звезды хотят назвать Тимофеем, о чем сообщали в своих соцсетях.

"Перед беременностью мы обсудили максимально все моменты, связанные с ребенком, ни о чем не спорили, в том числе и об имени", - рассказала она.

ответ Полтавской (Фото: instagram.com/poka.tya)

Напомним, в прошлом Екатерина делилась, что после рождения ребенка хочет воспользоваться услугами нянь. Из-за этого в ее адрес "полетела" критика в сети, и время от времени девушка дает резкие ответы своим "обидчикам".

Для Владимира Остапчука брак с Полтавской является третьим. Первой его женой была Наталья Войченко, от которой у него есть сын Эван и дочь Эмилия. Второй законной избранницей была юрист и блогерша Кристина Горняк.

Остапчк и его жена Екатерина Полтавская (Фото: instagram.com/poka.tya)

Кроме того, на днях Екатерина рассекретила, какую сумму ежемесячно Владимир тратит на алименты.