Беременная жена Остапчука неожиданно обратилась к своим хейтерам: "Мне не нужно быть публичной"

Что написала Полтавская

Екатерина отметила, что ей "надоело быть грушей для битья", а потому она приняла решение на время отстраниться от соцсетей - в первую очередь ради пользы ребенка.

"Я не знаю, что должно быть в голове, чтобы увидеть беременную незнакомую девушку, и захотеть написать ей какую-то грязь. Больные люди. Мне надоело быть грушей для битья у нереализованных и тупых. Этот месяц я еще побуду здесь, отдам все рекламы, а дальше - встретимся после родов", - написала будущая мама.

"Если чтобы быть в нормальном состоянии, мне нужно не быть публичной - это меньшее, что я могу сделать для себя и ребенка", - добавила она.

Девушка ответила хейтерам (Фото: instagram.com/stories/poka.tya)

Девушка отметила, что, конечно, есть и те, кто пишут слова поддержки, однако их гораздо меньше. Она подчеркнула, что не понимает, почему не нравится людям, ведь не сделала ничего плохого, и остается искренней и открытой.

"Я не заслуживаю грязь в свою сторону. Публичность - не поле для того, чтобы неадекваты опорожнились. Быть публичным - это значит иметь обязательство выслушивать о себе мнение, о котором не спрашивали. Если я не могу изменить людей, я должна сама себя от них отстранить", - написала супруга Владимира.

Екатерина сделала неожиданное заявление (Фото: instagram.com/stories/poka.tya)

Полтавская подчеркнула, что ее малыш не заслуживает подобного отношения, а потому, чтобы изменить ситуацию в свою пользу и уберечь его, звезда соцсетей приняла подобное решение.

"Я не прикрываюсь беременностью, но, честно, имели бы хоть что-то святое и доброе. Если бы я действительно делала что-то плохое, чтобы люди вот так… Но нет - просто за то, что я существую. Потом не удивляйтесь, за что вам все то, что будете иметь", - объяснила также блогерша.

"И, возможно, автор комментария о том, что я ребенок, права. По-детски хочу жить в мире добрых людей и дам себе право оставаться собой, быть ребенком и верить в светлое. А они пусть остаются взрослыми, которые в этом мире видят только зло и руководствуются только злым", - подытожила она.

Полтавская хочет покинуть соцсети до родов (Фото: instagram.com/stories/poka.tya)

К слову, Екатерина Полтавская - третья жена Владимира Остапчука. До этого он был в браке с юристкой Кристиной Горняк, а первой его избранницей была Елена Войченко, от отношений с которой у ведущего есть сын и дочь.

О предстоящем пополнении в семье Екатерина и Владимир сообщили не так давно.