Беременная блогерша Пренткович поделилась смелыми фото: "Горячая мама"
Блогерша аня Пренткович, которая недавно подтвердила третью беременность, удивила подписчиков смелым контентом.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram интернет-звезды рассказывает об этом подробнее.
Что показала Пренткович
Инфлюэнсерша выложила в сеть кадры, на которых показалась полуобнаженной. На фотосессии она появилась в широких брюках с эффектными разрезами. В то время как верх женщина решила просто прикрыть руками. Завершили эффектный аутфит обувь на каблуке, собранные в низкий хвост волосы, лаконичный аксессуар на шее и выразительный макияж.
На одной из фотографий будущая многодетная мама позировала со спины, где виднелась огромная татуировка.
Таня Пренткович беременна (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
На других снимках Таня предстала с закрытыми глазами.
"Горячая мама. Как привыкнуть, что скоро я буду мамой троих детей?" - написала Пренткович в соответствующей публикации.
Таня Пренткович станет мамой (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Реакция сети
Тем временем пользователи засыпали блогершу комплиментами, не пожалев для нее приятных слов. Вот некоторые из них:
- "Это разве законно - быть такой горячей?"
- "Роскошная Таня!"
- "Hot мамочка трех ангелочков"
- "Вау! Это очень хорошо"
- "Какая ты красивая".
Блогерша со своим избранником (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Что известно о беременности Пренткович и скандалах с ней
О пополнении в семье инфлюэнсерша объявила в середине сентября. Тогда в соцсетях она выложила ролик, на котором предстала с кругленьким животом. Рядом с ней находились ее муж Андрей Гонковский и сыновья - Иван и Адам.
"+1", - отметила звезда в подписи к видео, решив пока не давать никаких других подробностей.
Что касается скандалов с Пренткович, то их семья не так давно оказалась под волной хейта. Это произошло на фоне их отдыха на Мальдивах во время полномасштабной войны в Украине.
Кадр, где пара наслаждалась отдыхом, был слит в сеть, после чего семье пришлось объяснять все и оправдываться перед обществом.
Гонковский заявлял, что выезжает за границу как волонтер, и мог присоединиться к своим родным на Мальдивах, когда одно из его благотворительных мероприятий было перенесено на другой день.
Тем не менее критика не продолжалась, и из-за возможной угрозы, как говорила семья, им пришлось уехать, чтобы защитить себя и своих детей. Сейчас они, как известно, живут за границей, и поэтому интернет-звездам до сих пор продолжают время от времени "прилетать" возмутительные комментарии.
Ранее Пренткович сделала циничное заявление после критики из-за переезда.
Тем временем муж Пренткович признался, считает себя предателем.