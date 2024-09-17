Беременная блогерша Пренткович поделилась смелыми фото: "Горячая мама"

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram интернет-звезды рассказывает об этом подробнее.

Что показала Пренткович

Инфлюэнсерша выложила в сеть кадры, на которых показалась полуобнаженной. На фотосессии она появилась в широких брюках с эффектными разрезами. В то время как верх женщина решила просто прикрыть руками. Завершили эффектный аутфит обувь на каблуке, собранные в низкий хвост волосы, лаконичный аксессуар на шее и выразительный макияж.

На одной из фотографий будущая многодетная мама позировала со спины, где виднелась огромная татуировка.

Таня Пренткович беременна (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

На других снимках Таня предстала с закрытыми глазами.

"Горячая мама. Как привыкнуть, что скоро я буду мамой троих детей?" - написала Пренткович в соответствующей публикации.

Таня Пренткович станет мамой (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Реакция сети

Тем временем пользователи засыпали блогершу комплиментами, не пожалев для нее приятных слов. Вот некоторые из них:

"Это разве законно - быть такой горячей?"

"Роскошная Таня!"

"Hot мамочка трех ангелочков"

"Вау! Это очень хорошо"

"Какая ты красивая".

Блогерша со своим избранником (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Что известно о беременности Пренткович и скандалах с ней

О пополнении в семье инфлюэнсерша объявила в середине сентября. Тогда в соцсетях она выложила ролик, на котором предстала с кругленьким животом. Рядом с ней находились ее муж Андрей Гонковский и сыновья - Иван и Адам.

"+1", - отметила звезда в подписи к видео, решив пока не давать никаких других подробностей.

Что касается скандалов с Пренткович, то их семья не так давно оказалась под волной хейта. Это произошло на фоне их отдыха на Мальдивах во время полномасштабной войны в Украине.

Кадр, где пара наслаждалась отдыхом, был слит в сеть, после чего семье пришлось объяснять все и оправдываться перед обществом.

Гонковский заявлял, что выезжает за границу как волонтер, и мог присоединиться к своим родным на Мальдивах, когда одно из его благотворительных мероприятий было перенесено на другой день.

Тем не менее критика не продолжалась, и из-за возможной угрозы, как говорила семья, им пришлось уехать, чтобы защитить себя и своих детей. Сейчас они, как известно, живут за границей, и поэтому интернет-звездам до сих пор продолжают время от времени "прилетать" возмутительные комментарии.