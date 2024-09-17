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Вагітна блогерка Пренткович поділилася сміливими фото: "Гаряча мама"

Вівторок 17 вересня 2024 13:12
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Вагітна блогерка Пренткович поділилася сміливими фото: "Гаряча мама" Таня Пренткович (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Автор: Любов Блажко

Блогерка Таня Пренткович, яка нещодавно підтвердила третю вагітність, здивувала підписників сміливим контентом.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram інтернет-зірки розповідає про це детальніше.

Що показала Пренткович

Інфлюенсерка виклала у мережу кадри, на яких постала напівоголеною. На фотосесії вона з'явилася у широких брюках, які мали ефектні розрізи. Тоді як верх жінка вирішила просто прикрити руками. Завершили ефектний аутфіт взуття на підборах, зібране у низький хвіст волосся, лаконічний аксесуар на шиї та виразний макіяж.

На одній зі світлин майбутня багатодітна мама позувала зі спини, де виднілося величезне татуювання.

Вагітна блогерка Пренткович поділилася сміливими фото: &quot;Гаряча мама&quot;Таня Пренткович вагітна (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

На інших знімках Таня постала із заплющеними очима.

"Гаряча мама. Як звикнути, що скоро я буду мамою трьох дітей?" - написала Пренткович у відповідній публікації.

Вагітна блогерка Пренткович поділилася сміливими фото: &quot;Гаряча мама&quot;Вагітна блогерка Пренткович поділилася сміливими фото: &quot;Гаряча мама&quot;Таня Пренткович стане мамою (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Реакція мережі

Тим часом юзери засипали блогерку компліментами, не пошкодувавши для неї приємних слів. Ось деякі з них:

  • "Це хіба законно - бути такою гарячою?"
  • "Розкішна Таня!"
  • "Hot мамочка трьох ангелочків"
  • "Вау! Це дуже гарно"
  • "Яка ти красива".

Вагітна блогерка Пренткович поділилася сміливими фото: &quot;Гаряча мама&quot;Вагітна блогерка Пренткович поділилася сміливими фото: &quot;Гаряча мама&quot;Вагітна блогерка Пренткович поділилася сміливими фото: &quot;Гаряча мама&quot;Блогерка зі своїм обранцем (Фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Що відомо про вагітність Пренткович та скандали з нею

Про поповнення у родині інфлюенсерка оголосила у середині вересня. Тоді у соцмережах вона виклала ролик, на якому постала з кругленьким животом. Поруч із нею були її чоловік Андрій Гонковський та сини - Іван і Адам.

"+1", - зазначила зірка у підписі до відео, вирішивши поки що не давати ніяких інших подробиць.

Що стосується скандалів із Пренткович, то їхня родина не так давно опинилася під хвилею хейту. Це сталося на тлі відпочинку на їхнього Мальдівах у період повномасштабної війни в Україні.

Кадр, де пара насолоджувалася відпочинком, злили у мережу, після чого родині довелося пояснювати все та виправдовуватися перед суспільством.

Гонковський заявляв, що виїжджає за кордон як волонтер, і мав змогу долучитися до своїх рідних на Мальдівах, коли один із його благодійних заходів був перенесений на інший день.

Тим не менше, критика не продовжувалась, і через можливу загрозу, як говорила родина, їм довелося виїхати, аби захистити себе та своїх дітей. Наразі вони, як відомо, мешкають за кордоном, і через це інтернет-зіркам досі продовжують час від часу "прилітати" обурливі коментарі.

Раніше Пренткович зробила цинічну заяву після критики через переїзд.

Тим часом чоловік Пренткович зізнався, чи вважає себе зрадником.

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