ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сбежавшая из Украины блогерша Пренткович беременна (видео)

Среда 11 сентября 2024 13:56
UA EN RU
Сбежавшая из Украины блогерша Пренткович беременна (видео) Пренткович с мужем (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)
Автор: Катерина Собкова

Блогерша-миллионница Таня Пренткович, которая в марте этого года сообщила, что они с семьей переехали в другую страну, поделилась с подписчиками радостной новостью - она ждет третьего ребенка.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на совместное видео Пренткович и ее мужа Андрея Гонковского, которое они опубликовали на своих страницах в Instagram.

"+1", - лаконично отметила знаменитость в публикации.

На видео счастливая семья отдыхает на берегу моря. В кадре не только блогерша и ее избранник, но и их дети - Иван и Адам. Они трепетно обнимают мамин живот и целуют его.

Никаких других подробностей о своей беременности Пренткович не озвучила.

Почему Пренткович и Гонковский сбежали из Украины

В конце января в сети начало активно распространяться фото, на котором изображен момент, как Андрей Гонковский, муж Тани Пренткович, проводит время с ней на Мальдивах.

Одна из туристок зафиксировала моменты, как блогерша, ее дети и любимый наслаждаются временем в местном кафе на острове.

Многие выразили свое возмущение по поводу этого поступка предпринимателя, учитывая, что раньше он ездил в Польшу как волонтер.

Сбежавшая из Украины блогерша Пренткович беременна (видео)Пренткович с мужем (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Сам Андрей подтвердил, что он действительно отдыхал с семьей, объяснив, что благотворительное мероприятие, на котором он должен был выступить как ведущий, было перенесено на другую дату. Потому он решил присоединиться к семье на Мальдивах.

Пренткович подчеркнула, что ее избранник законно пересек государственную границу, и она не понимает критики, поскольку она "ничего не украла, ведет честный бизнес и оказывает помощь".

После всплеска возмущения инфлюэнсерша осознала ошибку, связанную с отдыхом с мужа, называя это "импульсивным и необдуманным" решением.

Сбежавшая из Украины блогерша Пренткович беременна (видео)Блогерша (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Однако многие до сих пор сомневаются в искренности слов блогерши, высмеивая ее объяснения и выражая критику.

Также Гонковский заявлял, что из-за постоянных угроз их семье, они решили переехать.

Сбежавшая из Украины блогерша Пренткович беременна (видео)

Пренткович с детьми (фото: instagram.com/tanyaprentkovych)

Ранее Пренткович сделала циничное заявление после критики из-за переезда.

Также читайте о том, считает ли себя предателем муж блогерши Пренткович после побега из Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Блоггерша
NEWS
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита
Блинкен с главой МИД Британии прибыли в Украину: первые подробности визита