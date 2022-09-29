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"Полный трэш": MamaRika рассказала, какие трудности испытала во время концертов в Европе

Новина українською →
Четверг 29 сентября 2022 17:25
"Полный трэш": MamaRika рассказала, какие трудности испытала во время концертов в Европе MamaRika рассказала о проблемах, возникших у нее за границей (instagram.com/mamarika_official)
Автор: Татьяна Самарук

Украинская певица MamaRika некоторое время жила в Европе, где давала благотворительные концерты. Однако за рубежом у нее возникли серьезные трудности.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

MamaRika находилась на гастролях за границей два месяца. Она отработала благотворительные концерты и встречалась с беженцами.

Певица призналась, что то время, которое она провела с украинцами за границей - навсегда остаться в памяти. Во время тура ей с мужем и сыном пришлось пережить немало трудностей.

Звезде было тяжело с маленьким ребенком быть постоянно в пути. По ее словам, уюта, который так нужен ребенку, не было.

"Постоянные переезды, более 12 тысяч километров машиной за неполных 2 месяца, с годовым ребенком и полным багажником вещей - это невероятно трудно. Мамочки поймут, как важен прикорм в жизни ребенка такого возраста, и как необходимо быть в уюте и иметь все условия для малышей. Этого всего у нас не было - мы жили где попало, как попало", - поделилась MamaRika.

&quot;Полный трэш&quot;: MamaRika рассказала, какие трудности испытала во время концертов в ЕвропеКакие трудности MamaRika пережила за границей (instagram.com/mamarika_official)

Также они попали в ДТП, из-за которого у них разбилась машина. К тому же вся семья заболела коронавирусом, поэтому они отменили ряд концертов.

"Полный трэш. Ну и стоит ли говорить, что побывав в нескольких странах и многих городах, мы еще раз убедились, что нигде не будет лучше, чем дома! Тоска по Украине все это время просто съедала, и мы буквально считали дни до возвращения ", - добавила артистка.

&quot;Полный трэш&quot;: MamaRika рассказала, какие трудности испытала во время концертов в Европе&quot;Полный трэш&quot;: MamaRika рассказала, какие трудности испытала во время концертов в ЕвропеКакие трудности MamaRika пережила за границей (instagram.com/mamarika_official)

Недавно певица жаловалась на европейскую медицину и рассказывала, что лекарства купить в Польше очень тяжело.

Также MamaRika рассказывала, почему отговорила мужчину уходить на фронт.

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MamaRika певец